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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127813

И когда "нацики" под руководством Парасюка и Семенченка блокируют доставку в Лугандон украинской водки, где-то в холодных окопах тихонько плачут «ополченцы».
Для них война теряет смысл...

7
18
 
 О.Грин
07.02.2017
  411
 война (330)
 ТОП недели

- Питерский сурок не только спрогнозировал погоду, но и предсказал будущее России!
- Как именно?
- Сдох..

97
3100
 
 О.Грин
03.02.2017
  5046
 Россия (68655)

Мы не заставляем вас любить Украину, мы предлагаем вам любить Россию в России.

86
288
 
 Вадим
06.02.2017
  2678
 патриотизм (223)

Умер Путин. Собрались главы государств.
Лукашенко говорит:
- Об усопших либо хорошо, либо ничего!
Порошенко:
- А давайте молча спляшем!!!

86
288
 
 YV
01.02.2017
  4291
 Лукашенко (1591), Порошенко (12194), Путин (23351)

В Румынии проходят массовые протесты против амнистии сидящим в тюрьмах коррупционерам.
"Ничего себе! - удивляются украинцы, - оказывается коррупционеров могут садить в тюрьмы!"

84
185
 
 О.Грин
05.02.2017
  4535
 коррупция (6923)

Российские артиллеристы дали письменные гарантии того, что не будут обстреливать Авдеевку.
Привязали письма к реактивным снарядам "Градов" и отправили в Авдеевку...
Собственно, это всё, что нужно знать о российских "гарантиях"...

84
084
 
 О.Грин
05.02.2017
  4149
 война (2973)

Чтоб тебя Путин спас!!!

(Украинское народное проклятие).

82
385
 
 YV
06.02.2017
  3272
 Путин (23351)

Жена Болотова заявила, что её мужа отравили. Ну, а шо делать, если он не хотел заходить в лифт?

79
483
 
 YV
01.02.2017
  4240
 Донбасс (12716)

. Гораздо легче собрать 226 нардепов ВР на Мальдивах, чем в здании на Грушевского…

79
382
 
 О.Грин
01.02.2017
  5346
 ВР (21986)

Историки утверждают, что и во время нашествия Орды на Киевскую Русь Европа тоже выражала глубокую озабоченность...

76
480
 
 О.Грин
05.02.2017
  4332
 война (2973)

- Слышал новость: "ООH обеспокоена тем, что Украина не платит пенсии жителям ОРД\ЛО"?!
- А платить зарплату боевикам Лугандона и лечить раненных террористов тоже должна Украина?

74
276
 
 О.Грин
06.02.2017
  3606
 ООН (1917)

Ученые установили породу птицы, изображенной на российском гербе:
это еблан двухголовый - символ шизофрении...

72
375
 
 О.Грин
01.02.2017
  4459
 Россия (68655)

Не народилась ще така падлюка, яку б наш суд не виправдав би (за хабар)...

71
677
 
 О.Грин
01.02.2017
  5258
 коррупция (6923)

Кремляди возмущены, что Путина назвали убийцей.
"Он типичный лидер России!" - объясняют росСМИ

69
069
 
 О.Грин
07.02.2017
  3113
 Путин (23351)

Как может быть цена на энергоносители Роттердам-"плюс", если зарплаты у населения Кишинев-"минус"?

69
271
 
 О.Грин
06.02.2017
  3788
 тарифы (1414)

В истории нет ни одного примера, чтобы после "братской" помощи Москвы хотя бы одна страна в мире стала жить лучше прежнего.

67
370
 
 YV
03.02.2017
  2755
 Россия (68655)
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Цензор.НЕТАнекдотыИ когда "нацики" под руководством Парасюка и Семенченка...
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