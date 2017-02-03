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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127769

А вы знаете, что после выступления в ООН нового представителя США Никки Хейли, ватники рф в растерянности и не понимают, Трамп - чмо или нет?

4
26
 
 Старый зольдат
08.02.2017
  226
 Россия (10141), Трамп (208)
 ТОП недели

- Питерский сурок не только спрогнозировал погоду, но и предсказал будущее России!
- Как именно?
- Сдох..

97
3100
 
 О.Грин
03.02.2017
  5067
 Россия (68656)

Мы не заставляем вас любить Украину, мы предлагаем вам любить Россию в России.

86
288
 
 Вадим
06.02.2017
  2708
 патриотизм (223)

В Румынии проходят массовые протесты против амнистии сидящим в тюрьмах коррупционерам.
"Ничего себе! - удивляются украинцы, - оказывается коррупционеров могут садить в тюрьмы!"

84
185
 
 О.Грин
05.02.2017
  4559
 коррупция (6923)

Российские артиллеристы дали письменные гарантии того, что не будут обстреливать Авдеевку.
Привязали письма к реактивным снарядам "Градов" и отправили в Авдеевку...
Собственно, это всё, что нужно знать о российских "гарантиях"...

84
084
 
 О.Грин
05.02.2017
  4172
 война (2973)

Чтоб тебя Путин спас!!!

(Украинское народное проклятие).

82
385
 
 YV
06.02.2017
  3296
 Путин (23353)

. Гораздо легче собрать 226 нардепов ВР на Мальдивах, чем в здании на Грушевского…

79
382
 
 О.Грин
01.02.2017
  5350
 ВР (21986)

Историки утверждают, что и во время нашествия Орды на Киевскую Русь Европа тоже выражала глубокую озабоченность...

76
480
 
 О.Грин
05.02.2017
  4346
 война (2973)

- Слышал новость: "ООH обеспокоена тем, что Украина не платит пенсии жителям ОРД\ЛО"?!
- А платить зарплату боевикам Лугандона и лечить раненных террористов тоже должна Украина?

74
276
 
 О.Грин
06.02.2017
  3633
 ООН (1917)

Не народилась ще така падлюка, яку б наш суд не виправдав би (за хабар)...

71
677
 
 О.Грин
01.02.2017
  5261
 коррупция (6923)

Кремляди возмущены, что Путина назвали убийцей.
"Он типичный лидер России!" - объясняют росСМИ

70
070
 
 О.Грин
07.02.2017
  3213
 Путин (23353)

Как может быть цена на энергоносители Роттердам-"плюс", если зарплаты у населения Кишинев-"минус"?

69
271
 
 О.Грин
06.02.2017
  3812
 тарифы (1414)

- Украинской политике нужны новые лица! -
заявила Ганна Герман и сделала очередную пластическую операцию...

68
068
 
 О.Грин
07.02.2017
  3258
 идиотизм (120)

- Где я?
- В России.
- Как я тут оказался?
- Ты тут родился.
- Почему тут так грязно, темно и воняет?
- Налейте ему ещё водки. В нём проснулся русофоб!

67
269
 
 YV
02.02.2017
  3254
 Россия (68656)

В истории нет ни одного примера, чтобы после "братской" помощи Москвы хотя бы одна страна в мире стала жить лучше прежнего.

67
370
 
 YV
03.02.2017
  2759
 Россия (68656)

- Вы слышали, в россии, в Санкт-Петербурге, в День сурка, умер сурок.
- А вы не подскажите, когда в Питере День президента?

67
168
 
 Старый зольдат
03.02.2017
  3289
 Путин (23353)
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Цензор.НЕТАнекдотыА вы знаете, что после выступления в ООН нового представителя США...
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