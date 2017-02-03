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- Куме, а вы знаете, шо министры, президент и депутаты к ним приближенные осуждают блокаду оккупированных территорий ? Причем, как и кремлевские, и лугандецкие упыри.. Шо думаете ?
- Думаю, куме, собрать бы всю эту политическую элито-п..доту с нашей, рашистской и лэдэнэрэвской стороны, выделить им какое-нибудь новое "Куликово поле", и хай бл..и между собой воюют.. А то, как торговать друг с другом и наживаться во время войны - это они могут, а страдать, нищать, воевать и отдавать жизни за этих "гибридотварей" должен простой народ ?!
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