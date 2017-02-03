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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127758

У Парасюка жутко зачесалась нога, когда он увидел накладные на уголь из ЛуганДона, в которых указано что этот уголь из Роттердама, а внизу накладной печать и подпись "Мэр Роттердама Р. Л. Ахметов".

10
212
 
 Разноязычный Украинец
07.02.2017
  648
 Ахметов (333)
 ТОП недели

- Питерский сурок не только спрогнозировал погоду, но и предсказал будущее России!
- Как именно?
- Сдох..

97
3100
 
 О.Грин
03.02.2017
  4891
 Россия (68643)

Умер Путин. Собрались главы государств.
Лукашенко говорит:
- Об усопших либо хорошо, либо ничего!
Порошенко:
- А давайте молча спляшем!!!

85
287
 
 YV
01.02.2017
  4177
 Лукашенко (1589), Порошенко (12190), Путин (23344)

В Румынии проходят массовые протесты против амнистии сидящим в тюрьмах коррупционерам.
"Ничего себе! - удивляются украинцы, - оказывается коррупционеров могут садить в тюрьмы!"

81
182
 
 О.Грин
05.02.2017
  4346
 коррупция (6922)

Российские артиллеристы дали письменные гарантии того, что не будут обстреливать Авдеевку.
Привязали письма к реактивным снарядам "Градов" и отправили в Авдеевку...
Собственно, это всё, что нужно знать о российских "гарантиях"...

81
081
 
 О.Грин
05.02.2017
  3963
 война (2970)

Мы не заставляем вас любить Украину, мы предлагаем вам любить Россию в России.

80
282
 
 Вадим
06.02.2017
  2444
 патриотизм (223)

. Гораздо легче собрать 226 нардепов ВР на Мальдивах, чем в здании на Грушевского…

79
382
 
 О.Грин
01.02.2017
  5285
 ВР (21980)

Жена Болотова заявила, что её мужа отравили. Ну, а шо делать, если он не хотел заходить в лифт?

79
483
 
 YV
01.02.2017
  4181
 Донбасс (12703)

Чтоб тебя Путин спас!!!

(Украинское народное проклятие).

78
381
 
 YV
06.02.2017
  3054
 Путин (23344)

- Слышал новость: "ООH обеспокоена тем, что Украина не платит пенсии жителям ОРД\ЛО"?!
- А платить зарплату боевикам Лугандона и лечить раненных террористов тоже должна Украина?

73
275
 
 О.Грин
06.02.2017
  3278
 ООН (1917)

Историки утверждают, что и во время нашествия Орды на Киевскую Русь Европа тоже выражала глубокую озабоченность...

73
477
 
 О.Грин
05.02.2017
  4165
 война (2970)

Ученые установили породу птицы, изображенной на российском гербе:
это еблан двухголовый - символ шизофрении...

71
374
 
 О.Грин
01.02.2017
  4408
 Россия (68643)

Не народилась ще така падлюка, яку б наш суд не виправдав би (за хабар)...

71
677
 
 О.Грин
01.02.2017
  5208
 коррупция (6922)

В истории нет ни одного примера, чтобы после "братской" помощи Москвы хотя бы одна страна в мире стала жить лучше прежнего.

67
370
 
 YV
03.02.2017
  2699
 Россия (68643)

- Где я?
- В России.
- Как я тут оказался?
- Ты тут родился.
- Почему тут так грязно, темно и воняет?
- Налейте ему ещё водки. В нём проснулся русофоб!

66
268
 
 YV
02.02.2017
  3209
 Россия (68643)

- Вы слышали, в россии, в Санкт-Петербурге, в День сурка, умер сурок.
- А вы не подскажите, когда в Питере День президента?

66
167
 
 Старый зольдат
03.02.2017
  3245
 Путин (23344)
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Цензор.НЕТАнекдотыУ Парасюка жутко зачесалась нога, когда он увидел накладные на уголь...
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