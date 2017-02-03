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В Совет Российской П(ф)едерации поступило предложение, о изменении герба временно оккупированного рашистами Крыма. Предлагается (то же временно, и только на период оккупации) вместо грифона изобразить "Ждуна" скульптура Маргрит ван Брифорт. Тем самым "Ждун" будет символизировать КРЫСчан ожидающих керченского моста, энергомоста да и вообще выполнения родной гаванью данных крымским лохам обещаний о счастливой и беззаботной жизни в составе РФ.
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