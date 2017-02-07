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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127678

Спустя неделю после обострения ситуации на Донбассе, Порошенко наконец доложили, что снабжение офшоров баблом восстановлено.

 
00
 
 Евгений Цуканов
07.02.2017
  32
 Порошенко (2638)
 ТОП недели

"Есть достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что вчера со стороны "самостийных отрядов" была предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется ДНР"
Д. Песков, пресс-секретарь президента РФ о ситуации под Авдеевкой.
(И, как обычно, эти "самостийные отряды" состояли из наёмников – польских негров).

34
135
 
 31.01.2017
  5211
 война (2965), Донбасс (12681)

"По разным оценкам, на стороне ИГИЛ уже воюют от пяти до семи тысяч выходцев из России!"
В. Путин, президент РФ.
(Мистер Трамп, запретивший въезд в США гражданам тех стран, которые экспортируют террористов, вы это слышали?!)

26
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 31.01.2017
  4410
 Путин (23339), Трамп (808)

"Четыре года назад лишь 16% украинцев поддерживали членство Украины в НАТО. Сейчас - 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. И если украинцы проголосуют за, я сделаю все, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе".
П. Порошенко, президент Украины.
(Лучшим «агитатором» за членство Украины в НАТО оказалась агрессивная политика РФ, проводимая бесноватым вождем).

25
126
 
 02.02.2017
  3409
 война (2965), Россия (68628)

"Я говорю Путину про Трампа: сядешь с ним в один поезд, он тебя посадит в ( какая там по счету экономика РФ?) в 20-й вагон".
А Лукашенко, президент Беларуси.
(Главное, чтобы в этом вагоне решетки были на окнах и охрана надежная).

20
121
 
 05.02.2017
  1594
 Лукашенко (1588), Путин (23339), Трамп (808)

"Я не знаю, мы не занимаемся в Кремле подсчетом боеприпасов. Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия ВСУ".
Д. Песков, пресс-секретарь президента РФ.
(Вот так, не занимаясь подсчетами в Кремле, шлют боеприпасы в оккупированные районы Донбасса эшелонами. А без поставок из РФ у боевиков ОРДО\ОРЛО и на день боев снарядов не хватит.)

16
016
 
 04.02.2017
  2446
 война (2965), Песков (591), Путин (23339), Донбасс (12681)

"В декабре 2017 года начнется строительство метро на Виноградарь"
Д. Белоцерковец, советник киевского городского головы
(Главное чтобы из него не вышло еще одно "метро на Троещину")

14
014
 
 01.02.2017
  3392
 Белоцерковец (31)

«Она (Россия) сейчас пытается играть мускулами. И мы не можем им доверять. Надо четко определить нашу позицию по Крыму, Украине и Сирии и дать Москве понять это. Нужно быть решительными»
Н. Хейли, постпред США в ООН.
(Может миссис Хейли наберется решительности и для начала набьет морду Чуркину?)

10
313
 
 03.02.2017
  2556
 ООН (1917)

"Необходимо прекратить попытки отдельных лиц по умышленному разжиганию межэтнической вражды, которая разрушает добрососедские отношения между украинским и польским народами.
Когда говорят радикалы - не слышно мнения разумных людей"
Ю. Луценко, генпрокурор Украины.
(И что любопытно, радикалов с обеих сторон «стимулируют» из одного источника – Кремля.)

6
06
 
 06.02.2017
  283
 война (2965), пропаганда (1835), Россия (68628)
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