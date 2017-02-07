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"Четыре года назад лишь 16% украинцев поддерживали членство Украины в НАТО. Сейчас - 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. И если украинцы проголосуют за, я сделаю все, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе".
(Лучшим «агитатором» за членство Украины в НАТО оказалась агрессивная политика РФ, проводимая бесноватым вождем).
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"Я не знаю, мы не занимаемся в Кремле подсчетом боеприпасов. Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия ВСУ".
(Вот так, не занимаясь подсчетами в Кремле, шлют боеприпасы в оккупированные районы Донбасса эшелонами. А без поставок из РФ у боевиков ОРДО\ОРЛО и на день боев снарядов не хватит.)
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"Необходимо прекратить попытки отдельных лиц по умышленному разжиганию межэтнической вражды, которая разрушает добрососедские отношения между украинским и польским народами.
Когда говорят радикалы - не слышно мнения разумных людей"
(И что любопытно, радикалов с обеих сторон «стимулируют» из одного источника – Кремля.)
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