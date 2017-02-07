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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127675

Парадокс. Парасюк утверждает, что не избивал на Донбассе полицейского. С другой стороны, если депутат никого не избивал - это не Парасюк.

 
00
 
 Евгений Цуканов
07.02.2017
  31
 Парасюк (37)
 ТОП недели

- Питерский сурок не только спрогнозировал погоду, но и предсказал будущее России!
- Как именно?
- Сдох..

95
398
 
 О.Грин
03.02.2017
  4762
 Россия (68628)

Умер Путин. Собрались главы государств.
Лукашенко говорит:
- Об усопших либо хорошо, либо ничего!
Порошенко:
- А давайте молча спляшем!!!

85
287
 
 YV
01.02.2017
  4071
 Лукашенко (1588), Порошенко (12188), Путин (23339)

Новый президент США уделяет исключительное внимание террористам.
И даже беседовал с террористом №1 по телефону...

81
283
 
 Цензор.НЕТ
31.01.2017
  5244
 Путин (23339)

Российские артиллеристы дали письменные гарантии того, что не будут обстреливать Авдеевку.
Привязали письма к реактивным снарядам "Градов" и отправили в Авдеевку...
Собственно, это всё, что нужно знать о российских "гарантиях"...

79
079
 
 О.Грин
05.02.2017
  3812
 война (2965)

Жена Болотова заявила, что её мужа отравили. Ну, а шо делать, если он не хотел заходить в лифт?

79
483
 
 YV
01.02.2017
  4132
 Донбасс (12681)

В Румынии проходят массовые протесты против амнистии сидящим в тюрьмах коррупционерам.
"Ничего себе! - удивляются украинцы, - оказывается коррупционеров могут садить в тюрьмы!"

79
180
 
 О.Грин
05.02.2017
  4197
 коррупция (6923)

. Гораздо легче собрать 226 нардепов ВР на Мальдивах, чем в здании на Грушевского…

78
381
 
 О.Грин
01.02.2017
  5245
 ВР (21968)

Мы не заставляем вас любить Украину, мы предлагаем вам любить Россию в России.

75
277
 
 Вадим
06.02.2017
  2243
 патриотизм (223)

Чтоб тебя Путин спас!!!

(Украинское народное проклятие).

72
375
 
 YV
06.02.2017
  2792
 Путин (23339)

Историки утверждают, что и во время нашествия Орды на Киевскую Русь Европа тоже выражала глубокую озабоченность...

71
475
 
 О.Грин
05.02.2017
  4031
 война (2965)

Ученые установили породу птицы, изображенной на российском гербе:
это еблан двухголовый - символ шизофрении...

71
374
 
 О.Грин
01.02.2017
  4373
 Россия (68628)

Не народилась ще така падлюка, яку б наш суд не виправдав би (за хабар)...

70
676
 
 О.Грин
01.02.2017
  5177
 коррупция (6923)

В истории нет ни одного примера, чтобы после "братской" помощи Москвы хотя бы одна страна в мире стала жить лучше прежнего.

67
370
 
 YV
03.02.2017
  2659
 Россия (68628)

- Слышал новость: "Украинские военные не получают современные танки "Оплот", бронемашины "Дозор-Б" и другую новую технику из-за недофинансирования. Из-за отсутствия государственных средств "Укроборонпром" должен будет отправить в неоплачиваемый отпуск большую часть коллектива Львовского бронетанкового завода" ?
- Ничего – вторгнушегося врага встретят «Рендж-роверы», «Майбахи», «Роллс-ройсы» и прочие лимузины, купленные на украденные у государства средства!

66
874
 
 О.Грин
31.01.2017
  4755
 война (2965)

- Где я?
- В России.
- Как я тут оказался?
- Ты тут родился.
- Почему тут так грязно, темно и воняет?
- Налейте ему ещё водки. В нём проснулся русофоб!

66
268
 
 YV
02.02.2017
  3197
 Россия (68628)
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Цензор.НЕТАнекдотыПарадокс. Парасюк утверждает, что не избивал на Донбассе...
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