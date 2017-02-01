Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
К премьеру приходит вице-пермьер-министр.
Премьер:
- Ну, как там наш новый министр, который должен вытянуть из банкротства нашу экономику?
- Первым делом он потребовал себе увеличить зарплату в 10 раз!
- Чем мотивирует? Достижениями?
- Нет, говорит, чтоб взятки не соблазняли.
- Логично, а что еще он сделал?
- Потребовал себе десять 18-летних секретарш модельной внешности с оказанием интим-услуг!
- А это какого черта?
- Говорит, чтоб прелюбодеяния его не соблазняли.
- Ну ладно, мы подумаем. Что-то еще?
- А можно его сменить?
- Как, он же еще работать не начал!
- А вдруг он таким же путем захочет подавить в себе и тягу к убийствам?
56
- Слышал новость: "Украинские военные не получают современные танки "Оплот", бронемашины "Дозор-Б" и другую новую технику из-за недофинансирования. Из-за отсутствия государственных средств "Укроборонпром" должен будет отправить в неоплачиваемый отпуск большую часть коллектива Львовского бронетанкового завода" ?
- Ничего – вторгнушегося врага встретят «Рендж-роверы», «Майбахи», «Роллс-ройсы» и прочие лимузины, купленные на украденные у государства средства!
4755