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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127373

-Террориста Гиви собираются судить в ДНР за тоЮ что он - бандеровец.
-С чего это?
-Ну, когда его подстрелили, он сказал что это были бандеровци, а расследование показало что Гиви сам себе в ногу стрелял. Вот они и пришли к выводу что он - бандеровец.

2
02
 
 Fvbl666 D
01.02.2017
  544
 Донбасс (1928)
 ТОП недели

"Я построю на нашей южной границе грандиозную стену - поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы",
Д. Трамп, президент США.
(Вот бы Яценюку поучится… Чтоб и стену воздвигнуть и заставить соседей заплатить за нее).

27
027
 
 27.01.2017
  3320
 Трамп (774)

"Уже столетие почти непрерывно длится война с исконным врагом Украины, с Россией. После провозглашения независимости Украины 22 января 1918 года большевики начали агрессию против молодого украинского государства"
А. Парубий, председатель ВР.
(Пожалуй, война длится с тех пор, как появилась Россия – три столетия назад… А до того была война с Московией…)

19
221
 
 28.01.2017
  2993
 война (2949)

"Есть достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что вчера со стороны "самостийных отрядов" была предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется ДНР"
Д. Песков, пресс-секретарь президента РФ о ситуации под Авдеевкой.
(И, как обычно, эти "самостийные отряды" состояли из наёмников – польских негров).

18
119
 
 31.01.2017
  2013
 война (2949), Донбасс (12557)

"Теплый разговор Путина с Трампом вверг в ужас НАТО, Прибалтику и Украину"
А. Пушков, член Совфеда РФ.
(А горячая личная встреча Путина с Трампом посрамит «Плейбой» и другие подобные ресурсы).

18
018
 
 29.01.2017
  2780
 Путин (23310), Трамп (774)

"По разным оценкам, на стороне ИГИЛ уже воюют от пяти до семи тысяч выходцев из России!"
В. Путин, президент РФ.
(Мистер Трамп, запретивший въезд в США гражданам тех стран, которые экспортируют террористов, вы это слышали?!)

17
017
 
 31.01.2017
  1687
 Путин (23310), Трамп (774)

"Проведение АТО не является основанием для приостановки выплаты пенсии на неподконтрольных территориях. Мы перестали платить те социальные выплаты, которые не зависят от проведения АТО. Мы перестали платить пенсии совершенно незаконно, притом, что такого основания для приостановки выплаты пенсии как АТО нет",
В. Лутковская, уполномоченная ВР по правам человека.
(Странно, что "регионалка" Лутковская не напомнила о пенсиях Януковичу и Азарову).

16
218
 
 26.01.2017
  3175
 ПР (12772)

"Вы бы лучше вокзалами занялись и за эти два года навели там порядок. Было бы больше пользы"
В. Гройсман, премьер-министр Украины - министру инфраструктуры В. Омеляну
(Какая изысканная вариация на фразу "Ты еще раз так скажешь, я тебя выгоню нах## отсюда")

16
117
 
 26.01.2017
  3316
 Гройсман (2429)

"Я уверен, пока не существует экономических предпосылок повышать цены на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ"
П. Розенко, вице-премьер-министр Украины.
(Значит, цены будут расти без предпосылок?)

16
016
 
 30.01.2017
  2029
 тарифы (1411)

"Я не приехал сюда заниматься политикой. Я приехал спросить, чем я могу помочь львовянам. Все то, чем смогу помочь, я готов это сделать"
В. Гройман, премьер-министр Украины
(Если мусор не едет к Гройсману, то Гройсман едет к мусору)

16
117
 
 27.01.2017
  3257
 Гройсман (2429)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Террориста Гиви собираются судить в ДНР за тоЮ что он - бандеровец. -С...
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