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Эй, СБУ! Ну сделайте хотя бы что-то - завалите Гиркина. Это в череде "случайно" подохших главарей, в сжатые сроки, доходчиво объяснит "братьям" что прикол "нех шастать" вовсе и не прикол.
Или вам важней блокада рельс? Да как же - незаконно прекратили торговлю с незаконно оккупированными территориями какие-то незаконные формирования с незаконной символикой, то есть с незаконным занятием местности под палатки и незаконным разведением костров. Еще скажите что фамилия Семенченко незаконная).
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