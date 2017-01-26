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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127368

Эй, СБУ! Ну сделайте хотя бы что-то - завалите Гиркина. Это в череде "случайно" подохших главарей, в сжатые сроки, доходчиво объяснит "братьям" что прикол "нех шастать" вовсе и не прикол.

Или вам важней блокада рельс? Да как же - незаконно прекратили торговлю с незаконно оккупированными территориями какие-то незаконные формирования с незаконной символикой, то есть с незаконным занятием местности под палатки и незаконным разведением костров. Еще скажите что фамилия Семенченко незаконная).

6
06
 
 Хахлов Артъомий
01.02.2017
  286
 СБУ (130)
 ТОП недели

МВФ поставил перед Украиной беспрецедентное по своей наглости и совершенно не выполнимое условие:
ТРАНШ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗВОРОВАН ЧИНОВНИКАМИ!

98
5103
 
 О.Грин
26.01.2017
  5305
 коррупция (6907)

Щі – це така вода, яка зливається, коли миють каструлю з-під борщу!

87
390
 
 YV
28.01.2017
  2905
 Россия (68522)

Вести с антикоррупционного фронта:
."Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов,
вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов."

80
282
 
 О.Грин
25.01.2017
  6647
 коррупция (6907)

Народно-политическая мудрость:
Не ставьте на политиков – кладите на них!

74
377
 
 О.Грин
26.01.2017
  4245
 политика (3200)

Трамп не оприлюднюватиме свою податкову декларацію.
Він проглянув українські. Йому стало соромно перед пацанами...

72
577
 
 YV
27.01.2017
  3353
 коррупция (6907)

В один день "скоропостижно скончались" экс-премьер лнр и "министр соцполитики" днр.
Занятие сепаратизмом очень опасно для здоровья...

70
373
 
 О.Грин
28.01.2017
  3439
 Донбасс (12551)

Оказалось, что народный умелец из Якутии, лепивший петухов из навоза, производил также и ракеты для "Роскосмоса"...

69
170
 
 О.Грин
27.01.2017
  3676
 Россия (68522)

Гройсман постоянно хвастается, что минимальная зарплата 3200 гривен и скромно умалчивает о том, что минимальная квартплата тоже 3200...

63
669
 
 О.Грин
28.01.2017
  3838
 Гройсман (2426)

Дым над "Адмиралом Кузнецовым" - это прикоытие того, что этот "авианосец" движется на веслах...

61
162
 
 Цензор.НЕТ
26.01.2017
  3472
 Россия (68522)

В Америке, когда заступает новый лидер - старый улетает на вертолете. В России, когда заступает новый лидер - старого закапывают.

60
161
 
 YV
26.01.2017
  2541
 Россия (68522), США (11889)

Связь времен. Ни под Крутами в начале 20-го века, ни в зоне АТО в начале 21-го – ни один политик не погиб.

60
767
 
 Евгений Цуканов
31.01.2017
  2602
 украинцы (2476)

Новый президент США уделяет исключительное внимание террористам.
И даже беседовал с террористом №1 по телефону...

57
259
 
 Цензор.НЕТ
31.01.2017
  3287
 Путин (23310)

-Путин на встрече в Московском университете спел под гитару «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы...»
-Если он придет туда с русским миром, то на пыльных тропинках останутся не следы, а гробы.

57
764
 
 Евгений Цуканов
27.01.2017
  3193
 Путин (23310)

Здравствуйте, мне нужны антидепрессанты.
- А у вас есть рецепт?
- А что, паспорта гражданина РФ уже недостаточно?

57
360
 
 Сергей76
27.01.2017
  2969
 Россия (68522)

Самая достоверная версия смерти экс-главы лнр Болотова звучит так:
"В результате сердечного приступа выстрелом из пистолета с глушителем повесился в ванной с крысиным ядом."

56
460
 
 Цензор.НЕТ
28.01.2017
  2966
 война (2947)
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Цензор.НЕТАнекдотыЭй, СБУ! Ну сделайте хотя бы что-то - завалите Гиркина. Это в череде...
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