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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127345

Говорят, что лугандонцы обстреляли ахметовский коксохим в отместку за то, что Ахметов не привез им обещанные рации и другое оборудование...

11
011
 
 О.Грин
01.02.2017
  448
 Ахметов (333)
 ТОП недели

МВФ поставил перед Украиной беспрецедентное по своей наглости и совершенно не выполнимое условие:
ТРАНШ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗВОРОВАН ЧИНОВНИКАМИ!

98
5103
 
 О.Грин
26.01.2017
  5266
 коррупция (6907)

Путин:
- Вы зачем установили баллистические ракеты на границе с Россией?!
Китайцы:
- Во-первых: ихтамнет!
Во-вторых: исключительно в мирных целях!
В-третих: для защиты китайскоязычного населения РФ...

98
098
 
 О.Грин
25.01.2017
  4427
 война (2941), Россия (68516)

Щі – це така вода, яка зливається, коли миють каструлю з-під борщу!

87
390
 
 YV
28.01.2017
  2871
 Россия (68516)

Вести с антикоррупционного фронта:
."Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов,
вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов."

80
282
 
 О.Грин
25.01.2017
  6619
 коррупция (6907)

Народно-политическая мудрость:
Не ставьте на политиков – кладите на них!

74
377
 
 О.Грин
26.01.2017
  4221
 политика (3200)

Трамп не оприлюднюватиме свою податкову декларацію.
Він проглянув українські. Йому стало соромно перед пацанами...

72
577
 
 YV
27.01.2017
  3331
 коррупция (6907)

В один день "скоропостижно скончались" экс-премьер лнр и "министр соцполитики" днр.
Занятие сепаратизмом очень опасно для здоровья...

70
373
 
 О.Грин
28.01.2017
  3418
 Донбасс (12541)

Оказалось, что народный умелец из Якутии, лепивший петухов из навоза, производил также и ракеты для "Роскосмоса"...

69
170
 
 О.Грин
27.01.2017
  3656
 Россия (68516)

Нардеп Новинский, известный так же, как "с.ка православная", заявил о жесточайших преследованиях верующих в Украине: бандеровцы запречают русскоправосланым развешивать иконы Путина и молиться на них...

65
166
 
 О.Грин
25.01.2017
  4692
 религия (665)

Гройсман постоянно хвастается, что минимальная зарплата 3200 гривен и скромно умалчивает о том, что минимальная квартплата тоже 3200...

63
669
 
 О.Грин
28.01.2017
  3820
 Гройсман (2424)

Дым над "Адмиралом Кузнецовым" - это прикоытие того, что этот "авианосец" движется на веслах...

61
162
 
 Цензор.НЕТ
26.01.2017
  3455
 Россия (68516)

В Америке, когда заступает новый лидер - старый улетает на вертолете. В России, когда заступает новый лидер - старого закапывают.

60
161
 
 YV
26.01.2017
  2526
 Россия (68516), США (11888)

Связь времен. Ни под Крутами в начале 20-го века, ни в зоне АТО в начале 21-го – ни один политик не погиб.

59
766
 
 Евгений Цуканов
31.01.2017
  2503
 украинцы (2476)

Широка Россия крепостная,
Русский в ней - бурят, мордва, абрек..
Мир другой такой страны не знает,
Где Придурок - главный человек.

58
159
 
 систематик
25.01.2017
  3442
 Россия (68516)

Здравствуйте, мне нужны антидепрессанты.
- А у вас есть рецепт?
- А что, паспорта гражданина РФ уже недостаточно?

57
360
 
 Сергей76
27.01.2017
  2954
 Россия (68516)
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Цензор.НЕТАнекдотыГоворят, что лугандонцы обстреляли ахметовский коксохим в отместку...
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