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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127292

Весь мир встал на уши из-за того, что Трамп всего навсего выполняет свои предвыборные обещания.

10
010
 
 YV
31.01.2017
  405
 Трамп (204)
 ТОП недели

Путин:
- Вы зачем установили баллистические ракеты на границе с Россией?!
Китайцы:
- Во-первых: ихтамнет!
Во-вторых: исключительно в мирных целях!
В-третих: для защиты китайскоязычного населения РФ...

98
098
 
 О.Грин
25.01.2017
  4231
 война (2937), Россия (68496)

МВФ поставил перед Украиной беспрецедентное по своей наглости и совершенно не выполнимое условие:
ТРАНШ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗВОРОВАН ЧИНОВНИКАМИ!

97
5102
 
 О.Грин
26.01.2017
  5057
 коррупция (6904)

Знай, Путин, нас не запугать! Даже если уничтожишь ВСЕХ наших депутатов - мы станем только крепче!

87
794
 
 О.Грин
24.01.2017
  4815
 Путин (23307)

Щі – це така вода, яка зливається, коли миють каструлю з-під борщу!

86
389
 
 YV
28.01.2017
  2660
 Россия (68496)

Если чиновникам запретить воровать, то скорее всего они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…

81
384
 
 О.Грин
24.01.2017
  4378
 коррупция (6904)

Вести с антикоррупционного фронта:
."Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов,
вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов."

79
281
 
 О.Грин
25.01.2017
  6499
 коррупция (6904)

Народно-политическая мудрость:
Не ставьте на политиков – кладите на них!

74
377
 
 О.Грин
26.01.2017
  4112
 политика (3200)

Трамп не оприлюднюватиме свою податкову декларацію.
Він проглянув українські. Йому стало соромно перед пацанами...

71
576
 
 YV
27.01.2017
  3206
 коррупция (6904)

Оказалось, что народный умелец из Якутии, лепивший петухов из навоза, производил также и ракеты для "Роскосмоса"...

68
169
 
 О.Грин
27.01.2017
  3536
 Россия (68496)

В один день "скоропостижно скончались" экс-премьер лнр и "министр соцполитики" днр.
Занятие сепаратизмом очень опасно для здоровья...

68
371
 
 О.Грин
28.01.2017
  3227
 Донбасс (12510)

Ринат Ахметов заявил, что если его фуры, везушие террористам т.н. ДНР рации и оружие, ещё раз досмотрят - он поднимет тарифы на отопление ещё на 50%!

66
268
 
 Цензор.НЕТ
25.01.2017
  3046
 Ахметов (1949)

Нардеп Новинский, известный так же, как "с.ка православная", заявил о жесточайших преследованиях верующих в Украине: бандеровцы запречают русскоправосланым развешивать иконы Путина и молиться на них...

65
166
 
 О.Грин
25.01.2017
  4612
 религия (665)

Гройсман постоянно хвастается, что минимальная зарплата 3200 гривен и скромно умалчивает о том, что минимальная квартплата тоже 3200...

61
667
 
 О.Грин
28.01.2017
  3636
 Гройсман (2418)

Дым над "Адмиралом Кузнецовым" - это прикоытие того, что этот "авианосец" движется на веслах...

60
161
 
 Цензор.НЕТ
26.01.2017
  3373
 Россия (68496)

В Америке, когда заступает новый лидер - старый улетает на вертолете. В России, когда заступает новый лидер - старого закапывают.

59
160
 
 YV
26.01.2017
  2454
 Россия (68496), США (11880)
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Цензор.НЕТАнекдотыВесь мир встал на уши из-за того, что Трамп всего навсего выполняет...
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