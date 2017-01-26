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Ідеальний Президент України з точки зору Фейсбук:
Молодий, але досвідчений.
Вмілий менеджер, хоч і бідний як церковна миша.
Хазяйновитий. Ні кола - ні двора.
Дєвствєннік. Дванадцятеро дітей. Всі в вишиванках.
Закінчив Оксфорд, Кембрідж і Гарвард по класу трембіти. Додому добирався на маршрутці.
До приходу в політику працював дівєрсантом-вредітельом на Липецькій фабриці.
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