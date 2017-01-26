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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127285

Новый президент США уделяет исключительное внимание террористам.
И даже беседовал с террористом №1 по телефону...

3
03
 
 Цензор.НЕТ
30.01.2017
  133
 Путин (9924)
 ТОП недели

Путин:
- Вы зачем установили баллистические ракеты на границе с Россией?!
Китайцы:
- Во-первых: ихтамнет!
Во-вторых: исключительно в мирных целях!
В-третих: для защиты китайскоязычного населения РФ...

98
098
 
 О.Грин
25.01.2017
  4129
 война (2935), Россия (68489)

МВФ поставил перед Украиной беспрецедентное по своей наглости и совершенно не выполнимое условие:
ТРАНШ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗВОРОВАН ЧИНОВНИКАМИ!

95
5100
 
 О.Грин
26.01.2017
  4951
 коррупция (6903)

Знай, Путин, нас не запугать! Даже если уничтожишь ВСЕХ наших депутатов - мы станем только крепче!

87
794
 
 О.Грин
24.01.2017
  4743
 Путин (23307)

Щі – це така вода, яка зливається, коли миють каструлю з-під борщу!

83
386
 
 YV
28.01.2017
  2528
 Россия (68489)

Если чиновникам запретить воровать, то скорее всего они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…

81
384
 
 О.Грин
24.01.2017
  4331
 коррупция (6903)

Вести с антикоррупционного фронта:
."Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов,
вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов."

78
280
 
 О.Грин
25.01.2017
  6444
 коррупция (6903)

Народно-политическая мудрость:
Не ставьте на политиков – кладите на них!

73
376
 
 О.Грин
26.01.2017
  4055
 политика (3200)

Трамп не оприлюднюватиме свою податкову декларацію.
Він проглянув українські. Йому стало соромно перед пацанами...

69
574
 
 YV
27.01.2017
  3123
 коррупция (6903)

Оказалось, что народный умелец из Якутии, лепивший петухов из навоза, производил также и ракеты для "Роскосмоса"...

66
167
 
 О.Грин
27.01.2017
  3449
 Россия (68489)

Ринат Ахметов заявил, что если его фуры, везушие террористам т.н. ДНР рации и оружие, ещё раз досмотрят - он поднимет тарифы на отопление ещё на 50%!

66
268
 
 Цензор.НЕТ
25.01.2017
  3006
 Ахметов (1949)

В один день "скоропостижно скончались" экс-премьер лнр и "министр соцполитики" днр.
Занятие сепаратизмом очень опасно для здоровья...

65
368
 
 О.Грин
28.01.2017
  3089
 Донбасс (12497)

Появилась информация о расколе "Оппоблока" - на сторонников днр и сторонников лнр...

64
165
 
 О.Грин
24.01.2017
  3687
 война (2935)

Нардеп Новинский, известный так же, как "с.ка православная", заявил о жесточайших преследованиях верующих в Украине: бандеровцы запречают русскоправосланым развешивать иконы Путина и молиться на них...

64
165
 
 О.Грин
25.01.2017
  4568
 религия (665)

«92% телефонных разговоров - пустая болтовня», - сообщает социологическая служба СБУ.

58
260
 
 Цензор.НЕТ
24.01.2017
  2910
 СБУ (13250)

Широка Россия крепостная,
Русский в ней - бурят, мордва, абрек..
Мир другой такой страны не знает,
Где Придурок - главный человек.

58
159
 
 систематик
25.01.2017
  3372
 Россия (68489)
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Цензор.НЕТАнекдотыНовый президент США уделяет исключительное внимание террористам. И...
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