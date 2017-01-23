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Освещение в СМИ переговоров Трампа с Путиным.
Трамповские СМИ: "Трамп по телефону решил все мировые проблемы!"
Антитрамповские СМИ: "Сенсация! Трамп научился пользоваться телефоном!".
РосСМИ: "Трамп позвонил Путину и поблагодарил за помощь в избрании президентом".
Оппозиционные укрСМИ:"Трамп позвонил Путину- пора эмигрировать"
Провластные укрСМИ: "Трамп позвонил Путину - будем отжиматься".
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