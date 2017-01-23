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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127207

-Оказывается, глава «Нафтогаза» Кобалев получает в месяц 2 млн. гривен.
-Что же он такое делает?
-Нули в платежках за коммуналку дописывает.

1
23
 
 Евгений Цуканов
30.01.2017
  186
 Коболев (1)
 ТОП недели

Путин:
- Вы зачем установили баллистические ракеты на границе с Россией?!
Китайцы:
- Во-первых: ихтамнет!
Во-вторых: исключительно в мирных целях!
В-третих: для защиты китайскоязычного населения РФ...

98
098
 
 О.Грин
25.01.2017
  4021
 война (2785), Россия (64962)

МВФ поставил перед Украиной беспрецедентное по своей наглости и совершенно не выполнимое условие:
ТРАНШ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗВОРОВАН ЧИНОВНИКАМИ!

94
599
 
 О.Грин
26.01.2017
  4829
 коррупция (6583)

Знай, Путин, нас не запугать! Даже если уничтожишь ВСЕХ наших депутатов - мы станем только крепче!

86
793
 
 О.Грин
24.01.2017
  4659
 Путин (20682)

Если чиновникам запретить воровать, то скорее всего они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…

80
383
 
 О.Грин
24.01.2017
  4272
 коррупция (6583)

Щі – це така вода, яка зливається, коли миють каструлю з-під борщу!

79
382
 
 YV
28.01.2017
  2297
 Россия (64962)

Вести с антикоррупционного фронта:
."Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов,
вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов."

77
279
 
 О.Грин
25.01.2017
  6383
 коррупция (6583)

Народно-политическая мудрость:
Не ставьте на политиков – кладите на них!

73
376
 
 О.Грин
26.01.2017
  3983
 политика (3098)

Ринат Ахметов заявил, что если его фуры, везушие террористам т.н. ДНР рации и оружие, ещё раз досмотрят - он поднимет тарифы на отопление ещё на 50%!

66
268
 
 Цензор.НЕТ
25.01.2017
  2962
 Ахметов (1925)

Трамп не оприлюднюватиме свою податкову декларацію.
Він проглянув українські. Йому стало соромно перед пацанами...

66
571
 
 YV
27.01.2017
  3006
 коррупция (6583)

- Українські волонтери та ветерани АТО закликали чиновників пожертвувати 10% задекларованих статків на потреби армії.
- Наївно... Хоча б ці чиновники-мародери на 10% менше крали у держави...

65
166
 
 О.Грин
23.01.2017
  5034
 коррупция (6583)

Оказалось, что народный умелец из Якутии, лепивший петухов из навоза, производил также и ракеты для "Роскосмоса"...

64
165
 
 О.Грин
27.01.2017
  3327
 Россия (64962)

Нардеп Новинский, известный так же, как "с.ка православная", заявил о жесточайших преследованиях верующих в Украине: бандеровцы запречают русскоправосланым развешивать иконы Путина и молиться на них...

64
165
 
 О.Грин
25.01.2017
  4520
 религия (660)

Появилась информация о расколе "Оппоблока" - на сторонников днр и сторонников лнр...

64
165
 
 О.Грин
24.01.2017
  3648
 война (2785)

В один день "скоропостижно скончались" экс-премьер лнр и "министр соцполитики" днр.
Занятие сепаратизмом очень опасно для здоровья...

61
364
 
 О.Грин
28.01.2017
  2854
 Донбасс (12125)

Шёл третий день президентства Трампа, а санкции с Расеюшки никто не снял!
Многие расеяне запили с горя...

59
362
 
 Цензор.НЕТ
23.01.2017
  4626
 Россия (64962)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Оказывается, глава «Нафтогаза» Кобалев получает в месяц 2 млн. гривен....
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