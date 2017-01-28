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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127203

Чтобы повышение акцизов не было накладно для украинцев, Институт памяти подготовил закон об отмене праздников 1, 9 Мая и 8 марта.

1
12
 
 Евгений Цуканов
30.01.2017
  167
 украинцы (50)
 ТОП недели

"Какие-либо действия в плане развития Вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны"
Д. Песков, пресс-секретарь президента РФ о размещении Китаем межконтинентальных баллистических ракет недалеко от границы с Россией
(Китай тоже не воспринимает вас как угрозу, - только как территорию)

26
127
 
 24.01.2017
  2752
 Песков (554)

"Мы подготовили доклад о нездоровой и очень тревожной ситуации в церковной сфере Украины. Речь идет о попытках вмешательства нынешней власти в церковные вопросы, о попытках поставить крупнейшую концессию – УПЦ МП вне закона"
В. Новинский, нардеп от «Оппоблока»
(Нет ничего святого для бандеровцев – запрещают русско-православным молиться на иконы Путина).

24
024
 
 25.01.2017
  2745
 Новинский (298)

"Я бы в Америках победил во всех штатах. Вот пусть Трамп попробует победить у нас в Белоруссии хотя бы в одной области!"
А. Лукашенко, президент Беларуси.
(Сталин говорил: "Совершенно неважно, кто и как будет голосовать; но вот что
чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса".)

21
122
 
 23.01.2017
  3065
 выборы (21400)

"Я построю на нашей южной границе грандиозную стену - поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы",
Д. Трамп, президент США.
(Вот бы Яценюку поучится… Чтоб и стену воздвигнуть и заставить соседей заплатить за нее).

19
019
 
 27.01.2017
  1848
 Трамп (588)

"Я подчеркиваю, что тот, кто давит сегодня на предпринимателя, который реально создает национальный продукт, - наш с вами классовый враг, какой бы чин у него не был"
В. Гройсман, премьер-министр Украины.
(Даже чин министра или премьер-министра?!)

16
016
 
 24.01.2017
  2634
 Гройсман (2019)

"Вы бы лучше вокзалами занялись и за эти два года навели там порядок. Было бы больше пользы"
В. Гройсман, премьер-министр Украины - министру инфраструктуры В. Омеляну
(Какая изысканная вариация на фразу "Ты еще раз так скажешь, я тебя выгоню нах## отсюда")

14
115
 
 26.01.2017
  2177
 Гройсман (2019)

"Я не приехал сюда заниматься политикой. Я приехал спросить, чем я могу помочь львовянам. Все то, чем смогу помочь, я готов это сделать"
В. Гройман, премьер-министр Украины
(Если мусор не едет к Гройсману, то Гройсман едет к мусору)

14
115
 
 27.01.2017
  1650
 Гройсман (2019)

"Проведение АТО не является основанием для приостановки выплаты пенсии на неподконтрольных территориях. Мы перестали платить те социальные выплаты, которые не зависят от проведения АТО. Мы перестали платить пенсии совершенно незаконно, притом, что такого основания для приостановки выплаты пенсии как АТО нет",
В. Лутковская, уполномоченная ВР по правам человека.
(Странно, что "регионалка" Лутковская не напомнила о пенсиях Януковичу и Азарову).

12
214
 
 26.01.2017
  1927
 ПР (12743)

"Я не могу сказать, что были какие-то отношения с БЮТ или с Тимошенко, а сейчас эти отношения исчезли. Это же политика. Какие могут быть отношения в политике? Это был простой договорняк"
Н. Савченко, нардеп ВР.
(Умение ЮВТ подбирать кадры поражает: её бросили все ближайшие соратники: Турчинов, Томенко, Яценюк, Пашинский, Ляшко… Позорили разные лозинские… Теперь 1-й номер избирательного списка «Батькивщины» говорит о «договорняке»…)

10
414
 
 25.01.2017
  2644
 Савченко (2444)

«Уже столетие почти непрерывно длится война с исконным врагом Украины, с Россией. После провозглашения независимости Украины 22 января 1918 года большевики начали агрессию против молодого украинского государства»
А. Парубий, председатель ВР.
(Пожалуй, война длится с тех пор, как появилась Россия – три столетия назад… А до того была война с Московией…)

8
210
 
 28.01.2017
  1060
 война (2785)

«Теплый разговор Путина с Трампом вверг в ужас НАТО, Прибалтику и Украину».
А. Пушков, член Совфеда РФ.
(А горячая личная встреча Путина с Трампом посрамит «Плейбой» и другие подобные ресурсы).

5
05
 
 29.01.2017
  534
 Путин (20682), Трамп (588)
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