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"Мы подготовили доклад о нездоровой и очень тревожной ситуации в церковной сфере Украины. Речь идет о попытках вмешательства нынешней власти в церковные вопросы, о попытках поставить крупнейшую концессию – УПЦ МП вне закона"
(Нет ничего святого для бандеровцев – запрещают русско-православным молиться на иконы Путина).
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"Проведение АТО не является основанием для приостановки выплаты пенсии на неподконтрольных территориях. Мы перестали платить те социальные выплаты, которые не зависят от проведения АТО. Мы перестали платить пенсии совершенно незаконно, притом, что такого основания для приостановки выплаты пенсии как АТО нет",
(Странно, что "регионалка" Лутковская не напомнила о пенсиях Януковичу и Азарову).
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"Я не могу сказать, что были какие-то отношения с БЮТ или с Тимошенко, а сейчас эти отношения исчезли. Это же политика. Какие могут быть отношения в политике? Это был простой договорняк"
(Умение ЮВТ подбирать кадры поражает: её бросили все ближайшие соратники: Турчинов, Томенко, Яценюк, Пашинский, Ляшко… Позорили разные лозинские… Теперь 1-й номер избирательного списка «Батькивщины» говорит о «договорняке»…)
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«Уже столетие почти непрерывно длится война с исконным врагом Украины, с Россией. После провозглашения независимости Украины 22 января 1918 года большевики начали агрессию против молодого украинского государства»
(Пожалуй, война длится с тех пор, как появилась Россия – три столетия назад… А до того была война с Московией…)
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