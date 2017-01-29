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Трамп после переговоров с премьершей Великобритании:
- Ой, Тереза, ты абсолютно права!
После переговоров с Меркель:
- Ой, Анжела, совешенно с тобой согласен!
После перегооров с Путиным:
- Да, Вовка, ты совершенно прав!
Жена Трампа не выдерживает:
- Додик, шо за дела? Они говорят противоположные вещи, а ты соглашаешься…
- Ой, Меланья, как ты права!
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