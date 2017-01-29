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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127156

ФСБ хотела убрать Геращенко потому что, глядя на него, россияне понимают, как хорошо живется в Украине.

 
00
 
 Евгений Цуканов
29.01.2017
  60
 Геращенко_Антон (0)
 ТОП недели

Не путайте:
если у женщин "пониженная социальная ответственность" - это проститутки,
а когда при этом ещё присутствует повышенная социальная активность - это уже политики...

126
5131
 
 О.Грин
22.01.2017
  9936
 политика (3098)

Путин:
- Вы зачем установили баллистические ракеты на границе с Россией?!
Китайцы:
- Во-первых: ихтамнет!
Во-вторых: исключительно в мирных целях!
В-третих: для защиты китайскоязычного населения РФ...

97
097
 
 О.Грин
25.01.2017
  3752
 война (2785), Россия (64954)

МВФ поставил перед Украиной беспрецедентное по своей наглости и совершенно не выполнимое условие:
ТРАНШ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗВОРОВАН ЧИНОВНИКАМИ!

93
598
 
 О.Грин
26.01.2017
  4515
 коррупция (6580)

Знай, Путин, нас не запугать! Даже если уничтожишь ВСЕХ наших депутатов - мы станем только крепче!

86
793
 
 О.Грин
24.01.2017
  4454
 Путин (20680)

Штирлиц шёл по Вашингтону и всё его раздражало::и этот рыжий парик, и новый костюм от Кардена, и то, что минимум 4 года придётся жить с чужой бабой...

81
485
 
 Цензор.НЕТ
23.01.2017
  3851
 Трамп (581)

Если чиновникам запретить воровать, то скорее всего они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…

80
383
 
 О.Грин
24.01.2017
  4122
 коррупция (6580)

Вести с антикоррупционного фронта:
."Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов,
вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов."

77
279
 
 О.Грин
25.01.2017
  6213
 коррупция (6580)

Народно-политическая мудрость:
Не ставьте на политиков – кладите на них!

72
375
 
 О.Грин
26.01.2017
  3770
 политика (3098)

Щі – це така вода, яка зливається, коли миють каструлю з-під борщу!

68
371
 
 YV
28.01.2017
  1787
 Россия (64954)

Ринат Ахметов заявил, что если его фуры, везушие террористам т.н. ДНР рации и оружие, ещё раз досмотрят - он поднимет тарифы на отопление ещё на 50%!

66
268
 
 Цензор.НЕТ
25.01.2017
  2832
 Ахметов (1925)

Россия – это страна, в которой люди без совести рассказывают людям без памяти, как хорошо жилось без штанов.

65
166
 
 YV
23.01.2017
  1777
 Россия (64954)

- Українські волонтери та ветерани АТО закликали чиновників пожертвувати 10% задекларованих статків на потреби армії.
- Наївно... Хоча б ці чиновники-мародери на 10% менше крали у держави...

65
166
 
 О.Грин
23.01.2017
  4943
 коррупция (6580)

Нардеп Новинский, известный так же, как "с.ка православная", заявил о жесточайших преследованиях верующих в Украине: бандеровцы запречают русскоправосланым развешивать иконы Путина и молиться на них...

64
165
 
 О.Грин
25.01.2017
  4384
 религия (660)

Появилась информация о расколе "Оппоблока" - на сторонников днр и сторонников лнр...

64
165
 
 О.Грин
24.01.2017
  3545
 война (2785)

Тем кто, предлагает повышать пенсионный возраст, надо обязать, чтоб их возил 65-летний водитель, приходящий на работу с белой тросточкой, а капельницу в вену им ставила 60-летняя подслеповатая медсестра с трясущимися руками.

64
973
 
 Антип61
23.01.2017
  3250
 реформы (2364)
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Цензор.НЕТАнекдотыФСБ хотела убрать Геращенко потому что, глядя на него, россияне...
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