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- Вы слышали? Российские эксперты не могут расшифровать устаревшие бортовые самописцы Ту-154, летевшего в Сирию! Самолет был произведен еще в 1983 году и российском центре ВВС не осталось ни оборудования, ни специалистов для работы со столь старым оборудованием!
- В 2015 году Россия запустила бридерный ядерный реактор. Его строить начали тоже в 1983 году. Интересно, у них есть техника и специалисты для считывания и интерпретации его параметров?
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