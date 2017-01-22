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Ватник, отвернувшись от новостей по телеку, орёт:
- Ма-анька-а-а ! Наша Дума декриминализовала насилие в семье.. Сбегай за бутылкой, отметим.
Через час, бухие:
- Ваньк, а Ваньк.. А чо это значит - декри-мили-нализала..-вала, тьфу, бл.., еле вы-гавали-рила ?
- А это, Манька, значит то.., чо бухло кончилось, делать не ик-хер, и я тебя щас смело пи...ить буду-ик.. И ори, не ори., теперь тебе ни участковый, ни Кирилло-поп, ни сам Путин не поможет, вот..!
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