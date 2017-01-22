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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127041

Цікаво, скільки потрібно вкрасти в Україні,щоб потім до кінця життя залишатися чесною і поважною людиною?

4
04
 
 ot63
27.01.2017
  136
 коррупция (333)
 ТОП недели

Не путайте:
если у женщин "пониженная социальная ответственность" - это проститутки,
а когда при этом ещё присутствует повышенная социальная активность - это уже политики...

125
5130
 
 О.Грин
22.01.2017
  9571
 политика (3098)

Путин:
- Вы зачем установили баллистические ракеты на границе с Россией?!
Китайцы:
- Во-первых: ихтамнет!
Во-вторых: исключительно в мирных целях!
В-третих: для защиты китайскоязычного населения РФ...

90
090
 
 О.Грин
25.01.2017
  3178
 война (2780), Россия (64920)

Знай, Путин, нас не запугать! Даже если уничтожишь ВСЕХ наших депутатов - мы станем только крепче!

85
792
 
 О.Грин
24.01.2017
  4101
 Путин (20667)

Штирлиц шёл по Вашингтону и всё его раздражало::и этот рыжий парик, и новый костюм от Кардена, и то, что минимум 4 года придётся жить с чужой бабой...

81
485
 
 Цензор.НЕТ
23.01.2017
  3632
 Трамп (556)

Если чиновникам запретить воровать, то скорее всего они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…

79
382
 
 О.Грин
24.01.2017
  3844
 коррупция (6578)

МВФ поставил перед Украиной беспрецедентное по своей наглости и совершенно не выполнимое условие:
ТРАНШ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗВОРОВАН ЧИНОВНИКАМИ!

78
280
 
 О.Грин
26.01.2017
  3289
 коррупция (6578)

Вести с антикоррупционного фронта:
."Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов,
вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов."

74
276
 
 О.Грин
25.01.2017
  5749
 коррупция (6578)

Все россияне, которые сейчас жалуются, что замерзают, будут объявлены хохлами...

71
273
 
 Сергей76
21.01.2017
  2842
 Россия (64920)

Тем кто, предлагает повышать пенсионный возраст, надо обязать, чтоб их возил 65-летний водитель, приходящий на работу с белой тросточкой, а капельницу в вену им ставила 60-летняя подслеповатая медсестра с трясущимися руками.

66
773
 
 Антип61
23.01.2017
  3098
 реформы (2364)

- Українські волонтери та ветерани АТО закликали чиновників пожертвувати 10% задекларованих статків на потреби армії.
- Наївно... Хоча б ці чиновники-мародери на 10% менше крали у держави...

65
166
 
 О.Грин
23.01.2017
  4763
 коррупция (6578)

Появилась информация о расколе "Оппоблока" - на сторонников днр и сторонников лнр...

64
165
 
 О.Грин
24.01.2017
  3339
 война (2780)

Первым делом Комиссия по морали должна ликвидировать Верховную Раду...

63
467
 
 О.Грин
20.01.2017
  3628
 ВР (21336)

Россия – это страна, в которой люди без совести рассказывают людям без памяти, как хорошо жилось без штанов.

62
163
 
 YV
23.01.2017
  1629
 Россия (64920)

Ринат Ахметов заявил, что если его фуры, везушие террористам т.н. ДНР рации и оружие, ещё раз досмотрят - он поднимет тарифы на отопление ещё на 50%!

61
263
 
 Цензор.НЕТ
25.01.2017
  2505
 Ахметов (1925)

Нардеп Новинский, известный так же, как "с.ка православная", заявил о жесточайших преследованиях верующих в Украине: бандеровцы запречают русскоправосланым развешивать иконы Путина и молиться на них...

61
162
 
 О.Грин
25.01.2017
  3957
 религия (660)
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Цензор.НЕТАнекдотыЦікаво, скільки потрібно вкрасти в Україні,щоб потім до кінця життя...
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