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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127022

- Слышали, Украина в мировом индексе коррупции оказалась на одном месте с Ираном, Непалом, Казахстаном и Рашкой ?!
- Тихо.. Вы только Петру Лексеичу не говорите, а то опять начнется истерика, обиды (агенты кремля, шатуны, я никому не позволю) и сразу хоп - он уже где-нибудь в Норвегии, Японии, или вообще в далекой Австралии окажется..

3
03
 
 систематик
26.01.2017
  88
 коррупция (333), Порошенко (1238)
 ТОП недели

Не путайте:
если у женщин "пониженная социальная ответственность" - это проститутки,
а когда при этом ещё присутствует повышенная социальная активность - это уже политики...

124
5129
 
 О.Грин
22.01.2017
  9457
 политика (3098)

Знай, Путин, нас не запугать! Даже если уничтожишь ВСЕХ наших депутатов - мы станем только крепче!

83
790
 
 О.Грин
24.01.2017
  3886
 Путин (20661)

Штирлиц шёл по Вашингтону и всё его раздражало::и этот рыжий парик, и новый костюм от Кардена, и то, что минимум 4 года придётся жить с чужой бабой...

81
485
 
 Цензор.НЕТ
23.01.2017
  3543
 Трамп (550)

Путин:
- Вы зачем установили баллистические ракеты на границе с Россией?!
Китайцы:
- Во-первых: ихтамнет!
Во-вторых: исключительно в мирных целях!
В-третих: для защиты китайскоязычного населения РФ...

81
081
 
 О.Грин
25.01.2017
  2783
 война (2779), Россия (64905)

Если чиновникам запретить воровать, то скорее всего они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…

78
381
 
 О.Грин
24.01.2017
  3666
 коррупция (6575)

Все россияне, которые сейчас жалуются, что замерзают, будут объявлены хохлами...

71
172
 
 Сергей76
21.01.2017
  2794
 Россия (64905)

Крымчане похожи на проститутку с которой рассчитались фантиками вместо денег....

70
070
 
 Сергей76
20.01.2017
  2771
 Крым (18035)

Вести с антикоррупционного фронта:
."Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов,
вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов."

68
270
 
 О.Грин
25.01.2017
  5233
 коррупция (6575)

По прогнозам экспертов уровень коррупции в Украине больше расти не будет -
дальше некуда!

66
1076
 
 О.Грин
19.01.2017
  6984
 коррупция (6575)

Тем кто, предлагает повышать пенсионный возраст, надо обязать, чтоб их возил 65-летний водитель, приходящий на работу с белой тросточкой, а капельницу в вену им ставила 60-летняя подслеповатая медсестра с трясущимися руками.

65
772
 
 Антип61
23.01.2017
  3032
 реформы (2361)

- Українські волонтери та ветерани АТО закликали чиновників пожертвувати 10% задекларованих статків на потреби армії.
- Наївно... Хоча б ці чиновники-мародери на 10% менше крали у держави...

65
166
 
 О.Грин
23.01.2017
  4680
 коррупция (6575)

Появилась информация о расколе "Оппоблока" - на сторонников днр и сторонников лнр...

64
165
 
 О.Грин
24.01.2017
  3204
 война (2779)

Первым делом Комиссия по морали должна ликвидировать Верховную Раду...

62
466
 
 О.Грин
20.01.2017
  3593
 ВР (21336)

Россия – это страна, в которой люди без совести рассказывают людям без памяти, как хорошо жилось без штанов.

61
162
 
 YV
23.01.2017
  1562
 Россия (64905)

Вчера случайно посмотрел сюжет телеканала "Звезда". В сюжете показывали, как раша-каратели путинской России раздавали детям Аллепо школьные ранцы с власовским триколором на них. Вспомнилась кинохроника гитлеровской Германии с раздачей солдатами войск СС, детям оккупированной Украины шоколадок и конфет. Совпадение? Не думаю.

60
060
 
 Старый зольдат
20.01.2017
  2971
 Сирия (2029)
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Цензор.НЕТАнекдоты- Слышали, Украина в мировом индексе коррупции оказалась на одном...
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