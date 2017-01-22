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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126975

СБУ проверяет на "антигосударственность" статью Пинчука. А все для того, чтобы олигарх дал и у них завтрак.

1
01
 
 Евгений Цуканов
26.01.2017
  111
 Пинчук (6), СБУ (89)
 ТОП недели

Не путайте:
если у женщин "пониженная социальная ответственность" - это проститутки,
а когда при этом ещё присутствует повышенная социальная активность - это уже политики...

124
5129
 
 О.Грин
22.01.2017
  9397
 політика (46)

Сначала суд признал невиновным мажора-убийцу - потому, что эпилептик.
Потом окажется, что те, кто выдал ему права, тоже невиновны - и они эпилептики.
И те, кто их назначил - сделали это во время эпилептического припадка...

82
183
 
 О.Грин
19.01.2017
  4479
 корупція (1162)

Штирлиц шёл по Вашингтону и всё его раздражало::и этот рыжий парик, и новый костюм от Кардена, и то, что минимум 4 года придётся жить с чужой бабой...

80
484
 
 Цензор.НЕТ
23.01.2017
  3481
 Трамп (409)

Знай, Путин, нас не запугать! Даже если уничтожишь ВСЕХ наших депутатов - мы станем только крепче!

79
786
 
 О.Грин
24.01.2017
  3778
 Путін (1072)

Если чиновникам запретить воровать, то скорее всего они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…

74
377
 
 О.Грин
24.01.2017
  3582
 корупція (1162)

Путин:
- Вы зачем установили баллистические ракеты на границе с Россией?!
Китайцы:
- Во-первых: ихтамнет!
Во-вторых: исключительно в мирных целях!
В-третих: для защиты китайскоязычного населения РФ...

73
073
 
 О.Грин
25.01.2017
  2598
 війна (639), Росія (4311)

Все россияне, которые сейчас жалуются, что замерзают, будут объявлены хохлами...

71
172
 
 Сергей76
21.01.2017
  2768
 Росія (4311)

Крымчане похожи на проститутку с которой рассчитались фантиками вместо денег....

70
070
 
 Сергей76
20.01.2017
  2747
 Крим (2361)

По прогнозам экспертов уровень коррупции в Украине больше расти не будет -
дальше некуда!

66
1076
 
 О.Грин
19.01.2017
  6963
 корупція (1162)

Тем кто, предлагает повышать пенсионный возраст, надо обязать, чтоб их возил 65-летний водитель, приходящий на работу с белой тросточкой, а капельницу в вену им ставила 60-летняя подслеповатая медсестра с трясущимися руками.

64
771
 
 Антип61
23.01.2017
  2994
 реформи (602)

- Українські волонтери та ветерани АТО закликали чиновників пожертвувати 10% задекларованих статків на потреби армії.
- Наївно... Хоча б ці чиновники-мародери на 10% менше крали у держави...

63
164
 
 О.Грин
23.01.2017
  4632
 корупція (1162)

Вести с антикоррупционного фронта:
."Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов,
вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов."

62
264
 
 О.Грин
25.01.2017
  4627
 корупція (1162)

Появилась информация о расколе "Оппоблока" - на сторонников днр и сторонников лнр...

62
163
 
 О.Грин
24.01.2017
  3137
 війна (639)

Первым делом Комиссия по морали должна ликвидировать Верховную Раду...

62
466
 
 О.Грин
20.01.2017
  3578
 ВР (1746)

Международная федерация шашек IDF, которая почти полностью состоит из граждан РФ, дисквалифицировала украинского чемпиона мира Юрия Аникеева на три года за выступления в вышиванке и негативные высказывания о Путине.
Потому, что это запрещенный прием: когда ватники видят вышиванку - у них наступает помутнение рассудка, а когда слышат "Путин - х.йло!" - их моск вообще парализует!

60
363
 
 О.Грин
20.01.2017
  3649
 шашки (2)
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Цензор.НЕТАнекдотыСБУ проверяет на "антигосударственность" статью Пинчука. А все...
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