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"Сейчас происходит не передача власти от одного президента другому, от одной партии другой.
Сейчас мы передаём власть из "Вашингтон Ди.Си" вам, народу Америки!.
Запомните: 2017 - это год, когда народ снова взял власть в Америке!".
(Коммунист Дональд Трамп собирается создать Американскую Народную Республику?!)
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"Безпрецедентно та соромно лідерові воюючої держави тримати завод і платити податки в казну ворога. Головне, ці ж питання задавав і український народ. Нарешті у президента Порошенка здоровий глузд взяв гору над жадібністю, і він оголосив, що завод закривається"
(От якби Порошенко ще прибрав своїх кумів від військових заводів, від контролю державних підприємств і митних потоків. Але це, напевно, вже перебуває за межами фантастики).
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"Мы подготовили доклад о нездоровой и очень тревожной ситуации в церковной сфере Украины. Речь идет о попытках вмешательства нынешней власти в церковные вопросы, о попытках поставить крупнейшую концессию – УПЦ МП вне закона"
(Нет ничего святого для бандеровцев – запрещают русско-православным молиться на иконы Путина).
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"Я не могу сказать, что были какие-то отношения с БЮТ или с Тимошенко, а сейчас эти отношения исчезли. Это же политика. Какие могут быть отношения в политике? Это был простой договорняк"
(Умение ЮВТ подбирать кадры поражает: её бросили все ближайшие соратники: Турчинов, Томенко, Яценюк, Пашинский, Ляшко… Позорили разные лозинские… Теперь 1-й номер избирательного списка «Батькивщины» говорит о «договорняке»…)
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