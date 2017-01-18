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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126931

Когда-нибудь по всей Сибири и Дальнему Востоку, до самого Урала, будут стоять памятники "вежливым желтым человечкам", "нежно" прижимающим к себе козлов.

14
115
 
 Сергей76
25.01.2017
  816
 Россия (6687)
 ТОП недели

"Я никогда не скажу, что надо сдавать наши территории, просто я буду думать, как это можно сделать реально…"
Н. Савченко, нардеп ВР.
(Как говорил Янукович: "Не будем говорить о плохом, а лучше сделаем!" )

27
128
 
 19.01.2017
  3065
 Савченко (2443)

"Я из Украины, страны, которая вдвое больше Франции. Это самая большая страна Европы".
В. Кличко, мэр Киева.
(Прав Виталий - это сейчас Украина равна по территории Франции, а с исконно украинскими Кубанью, Белгородщиной, Курщиной, Орловщиной и другими землями - вдвое больше).

21
021
 
 19.01.2017
  3617
 Кличко (2515)

« Вы знаете, что если за пять дней сексом занимаешься, у тебя будет ДНК мужская в пробе — могут найти. Много таких факторов»
В. Мутко, вице-премьер РФ по вопросам спорта о мужских ДНК в моче российских спортсменок.
(Это же переворот в науке! Тянет на Нобелевскую премию. Или на Премию Дарвина).

18
018
 
 22.01.2017
  2281
 Россия (64881)

"Сейчас происходит не передача власти от одного президента другому, от одной партии другой.
Сейчас мы передаём власть из "Вашингтон Ди.Си" вам, народу Америки!.
Запомните: 2017 - это год, когда народ снова взял власть в Америке!".
Д. Трамп, президент США.
(Коммунист Дональд Трамп собирается создать Американскую Народную Республику?!)

14
014
 
 21.01.2017
  2433
 Трамп (544)

"Байден расставил "красные флажки" не для новоизбранного президента Трампа, а прежде всего для украинской власти"
Т. Пастух, нардеп от «Самопомочи».
(Красные флажки расставляют на волков, а нашу власть правильнее сравнить с крысами – и поступать с ними соответственно)

13
518
 
 18.01.2017
  3451
 Порошенко (10498)

"Безпрецедентно та соромно лідерові воюючої держави тримати завод і платити податки в казну ворога. Головне, ці ж питання задавав і український народ. Нарешті у президента Порошенка здоровий глузд взяв гору над жадібністю, і він оголосив, що завод закривається"
М. Саакашвілі, лідер партії "Рух нових сил"
(От якби Порошенко ще прибрав своїх кумів від військових заводів, від контролю державних підприємств і митних потоків. Але це, напевно, вже перебуває за межами фантастики).

13
114
 
 21.01.2017
  2398
 Порошенко (10498)

"Я не владею ситуацией, но как вы помните, Президент сейчас не контролирует деятельность Липецкой фабрики. Я думаю, что это и для него может быть сюрпризом".
И. Грынив, глава фракции БПП
(Выходит, что "слепой траст" может прозреть и передумает закрывать фабрику?)

12
012
 
 20.01.2017
  2357
 Порошенко (10498)

"Я бы в Америках победил во всех штатах. Вот пусть Трамп попробует победить у нас в Белоруссии хотя бы в одной области!"
А. Лукашенко, президент Беларуси.
(Сталин говорил: "Совершенно неважно, кто и как будет голосовать; но вот что
чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса".)

12
113
 
 23.01.2017
  1513
 выборы (21396)

"Какие-либо действия в плане развития Вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны"
Д. Песков, пресс-секретарь президента РФ о размещении Китаем межконтинентальных баллистических ракет недалеко от границы с Россией
(Китай тоже не воспринимает вас как угрозу, - только как территорию)

11
112
 
 24.01.2017
  730
 Песков (552)

"Я подчеркиваю, что тот, кто давит сегодня на предпринимателя, который реально создает национальный продукт, - наш с вами классовый враг, какой бы чин у него не был"
В. Гройсман, премьер-министр Украины.
(Даже чин министра или премьер-министра?!)

9
09
 
 24.01.2017
  938
 Гройсман (1995)

"Мы подготовили доклад о нездоровой и очень тревожной ситуации в церковной сфере Украины. Речь идет о попытках вмешательства нынешней власти в церковные вопросы, о попытках поставить крупнейшую концессию – УПЦ МП вне закона"
В. Новинский, нардеп от «Оппоблока»
(Нет ничего святого для бандеровцев – запрещают русско-православным молиться на иконы Путина).

5
05
 
 25.01.2017
  101
 Новинский (298)

"Я не могу сказать, что были какие-то отношения с БЮТ или с Тимошенко, а сейчас эти отношения исчезли. Это же политика. Какие могут быть отношения в политике? Это был простой договорняк"
Н. Савченко, нардеп ВР.
(Умение ЮВТ подбирать кадры поражает: её бросили все ближайшие соратники: Турчинов, Томенко, Яценюк, Пашинский, Ляшко… Позорили разные лозинские… Теперь 1-й номер избирательного списка «Батькивщины» говорит о «договорняке»…)

2
46
 
 25.01.2017
  324
 Савченко (2443)
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Цензор.НЕТАнекдотыКогда-нибудь по всей Сибири и Дальнему Востоку, до самого Урала, будут...
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