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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126922

Янукович отказался прибыть на допрос в ГПУ, потому что не смог отпроситься у страусов.

5
05
 
 Евгений Цуканов
25.01.2017
  234
 Янукович (6926)
 ТОП недели

Не путайте:
если у женщин "пониженная социальная ответственность" - это проститутки,
а когда при этом ещё присутствует повышенная социальная активность - это уже политики...

123
5128
 
 О.Грин
22.01.2017
  9155
 политика (3097)

- Владимир Владимирович, почему не окунаетесь на Крещение?
- Да что-то всё время всплываю...

82
486
 
 О.Грин
19.01.2017
  4207
 Путин (20656)

Сначала суд признал невиновным мажора-убийцу - потому, что эпилептик.
Потом окажется, что те, кто выдал ему права, тоже невиновны - и они эпилептики.
И те, кто их назначил - сделали это во время эпилептического припадка...

82
183
 
 О.Грин
19.01.2017
  4320
 коррупция (6565)

- Представляешь, Лавров сказал, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы проникнуть на российские объекты!
- Это что - вот некоторые российские лошади рядятся в дипломатов, чтобы проникнуть в МИД РФ...

80
383
 
 О.Грин
18.01.2017
  5308
 Лавров (1208)

Штирлиц шёл по Вашингтону и всё его раздражало::и этот рыжий парик, и новый костюм от Кардена, и то, что минимум 4 года придётся жить с чужой бабой...

78
381
 
 Цензор.НЕТ
23.01.2017
  3276
 Трамп (544)

Все россияне, которые сейчас жалуются, что замерзают, будут объявлены хохлами...

71
172
 
 Сергей76
21.01.2017
  2666
 Россия (64878)

Крымчане похожи на проститутку с которой рассчитались фантиками вместо денег....

69
069
 
 Сергей76
20.01.2017
  2676
 Крым (18016)

Митинг в Москве:
Товарищи! Мы догоним и перегоним Америку по товарам народного потребления!
Голос:
-Догнать-то, оно, конечно, можно! Но перегонять не надо!
-Почему не надо?
-Если обгоним, будет видно голую задницу!

66
268
 
 Сергей76
19.01.2017
  3092
 Россия (64878)

По прогнозам экспертов уровень коррупции в Украине больше расти не будет -
дальше некуда!

66
1076
 
 О.Грин
19.01.2017
  6897
 коррупция (6565)

Знай, Путин, нас не запугать! Даже если уничтожишь ВСЕХ наших депутатов - мы станем только крепче!

65
671
 
 О.Грин
24.01.2017
  3033
 Путин (20656)

Путин высоко оценил российских проституток. А особенно Лаврова, Чуркина, Кобзона, Михалкова, Охлобыстина, Пореченкова, Соловьёва, Дм.Киселёва.

65
368
 
 YV
19.01.2017
  3018
 Путин (20656)

- А как Лавров понял, что на митинге были не русские женщины, а переодетые американцы?!
- Они Лаврова на ходу не остановили!

63
265
 
 О.Грин
19.01.2017
  3469
 Лавров (1208)

Тем кто, предлагает повышать пенсионный возраст, надо обязать, чтоб их возил 65-летний водитель, приходящий на работу с белой тросточкой, а капельницу в вену им ставила 60-летняя подслеповатая медсестра с трясущимися руками.

62
769
 
 Антип61
23.01.2017
  2845
 реформы (2356)

Если чиновникам запретить воровать, то скорее всего они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…

62
365
 
 О.Грин
24.01.2017
  2911
 коррупция (6565)

Первым делом Комиссия по морали должна ликвидировать Верховную Раду...

61
465
 
 О.Грин
20.01.2017
  3509
 ВР (21337)
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Цензор.НЕТАнекдотыЯнукович отказался прибыть на допрос в ГПУ, потому что не смог...
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