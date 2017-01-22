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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126904

А вы знаете, когда-нибудь по всей Сибири и Дальнему Востоку, до самого Урала, будут стоять памятники "вежливым желтым человечкам", "нежно" прижимающим к себе козлов.

6
06
 
 систематик
24.01.2017
  412
 Россия (6686)

 ТОП недели

Не путайте:
если у женщин "пониженная социальная ответственность" - это проститутки,
а когда при этом ещё присутствует повышенная социальная активность - это уже политики...

121
5126
 
 О.Грин
22.01.2017
  8877
 политика (3097)

- Владимир Владимирович, почему не окунаетесь на Крещение?
- Да что-то всё время всплываю...

82
486
 
 О.Грин
19.01.2017
  4092
 Путин (20650)

Сначала суд признал невиновным мажора-убийцу - потому, что эпилептик.
Потом окажется, что те, кто выдал ему права, тоже невиновны - и они эпилептики.
И те, кто их назначил - сделали это во время эпилептического припадка...

82
183
 
 О.Грин
19.01.2017
  4204
 коррупция (6563)

- Представляешь, Лавров сказал, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы проникнуть на российские объекты!
- Это что - вот некоторые российские лошади рядятся в дипломатов, чтобы проникнуть в МИД РФ...

80
383
 
 О.Грин
18.01.2017
  5225
 Лавров (1208)

Руководители Украины утверждают, что требования МВФ для получения очередного транша:
- поднять тарифы;
- повысить цены;
- увеличить налоги;
- пенсионный возраст должен превышать продолжительность жизни;
- нужно продать землю;
- а главное - чиновники должны воровать ещё интенсивнее...
И они вынуждены подчиниться для блага страны!

78
1189
 
 О.Грин
17.01.2017
  4857
 коррупция (6563)

Все россияне, которые сейчас жалуются, что замерзают, будут объявлены хохлами...

71
172
 
 Сергей76
21.01.2017
  2582
 Россия (64857)

Штирлиц шёл по Вашингтону и всё его раздражало::и этот рыжий парик, и новый костюм от Кардена, и то, что минимум 4 года придётся жить с чужой бабой...

71
273
 
 Цензор.НЕТ
23.01.2017
  2888
 Трамп (539)

Крымчане похожи на проститутку с которой рассчитались фантиками вместо денег....

69
069
 
 Сергей76
20.01.2017
  2614
 Крым (18012)

Путин жалуется Пескову:
- Прикинь, Дима, я подарил Додону карту Молдавского княжества 18 века, где в составе этого княжества часть Румынии и Украины. А этот долдон подарил мне карту Московского княжества 16 века, на которой княжество размером с Московскую область...

68
371
 
 О.Грин
18.01.2017
  3641
 Россия (64857)

По прогнозам экспертов уровень коррупции в Украине больше расти не будет -
дальше некуда!

66
1076
 
 О.Грин
19.01.2017
  6842
 коррупция (6563)

Митинг в Москве:
Товарищи! Мы догоним и перегоним Америку по товарам народного потребления!
Голос:
-Догнать-то, оно, конечно, можно! Но перегонять не надо!
-Почему не надо?
-Если обгоним, будет видно голую задницу!

66
268
 
 Сергей76
19.01.2017
  3048
 Россия (64857)

Путин высоко оценил российских проституток. А особенно Лаврова, Чуркина, Кобзона, Михалкова, Охлобыстина, Пореченкова, Соловьёва, Дм.Киселёва.

64
367
 
 YV
19.01.2017
  2977
 Путин (20650)

- А как Лавров понял, что на митинге были не русские женщины, а переодетые американцы?!
- Они Лаврова на ходу не остановили!

63
265
 
 О.Грин
19.01.2017
  3431
 Лавров (1208)

- Зачем Путин ботоксом обкололся? Хочет моложе выглядеть?
- Нет, Путина готовят к возложению в Мавзолей - его ещё при жизни мумифицируют!

63
568
 
 О.Грин
18.01.2017
  4148
 Путин (20650)

Первым делом Комиссия по морали должна ликвидировать Верховную Раду...

61
465
 
 О.Грин
20.01.2017
  3453
 ВР (21336)
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Цензор.НЕТАнекдотыА вы знаете, когда-нибудь по всей Сибири и Дальнему Востоку, до самого...

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