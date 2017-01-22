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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126853

- Особисто мене обурює, що Росія хоче під різними приводами перекласти тягар фінансування окупованих територій на державу Україна.
- Якщо жити єдиною родиною, то так робиться у всіх. Чи ти зачиняєш на замок свій холодильник від дружини?
- Якщо дружина кричить сусіду "Вова, введи!", то від неї не тільки холодильник зачиняють...

12
113
 
 Антип61
23.01.2017
  833
 Путин (7535)

 ТОП недели

Не путайте:
если у женщин "пониженная социальная ответственность" - это проститутки,
а когда при этом ещё присутствует повышенная социальная активность - это уже политики...

112
4116
 
 О.Грин
22.01.2017
  8213
 политика (3097)

Сначала суд признал невиновным мажора-убийцу - потому, что эпилептик.
Потом окажется, что те, кто выдал ему права, тоже невиновны - и они эпилептики.
И те, кто их назначил - сделали это во время эпилептического припадка...

81
182
 
 О.Грин
19.01.2017
  4002
 коррупция (6562)

- Владимир Владимирович, почему не окунаетесь на Крещение?
- Да что-то всё время всплываю...

79
483
 
 О.Грин
19.01.2017
  3912
 Путин (20649)

Руководители Украины утверждают, что требования МВФ для получения очередного транша:
- поднять тарифы;
- повысить цены;
- увеличить налоги;
- пенсионный возраст должен превышать продолжительность жизни;
- нужно продать землю;
- а главное - чиновники должны воровать ещё интенсивнее...
И они вынуждены подчиниться для блага страны!

78
1189
 
 О.Грин
17.01.2017
  4766
 коррупция (6562)

- Представляешь, Лавров сказал, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы проникнуть на российские объекты!
- Это что - вот некоторые российские лошади рядятся в дипломатов, чтобы проникнуть в МИД РФ...

77
380
 
 О.Грин
18.01.2017
  5096
 Лавров (1208)

Третій рік війни - Уряд України ухвалив рішення про припинення дії угод з урядом РФ про співробітництво у сфері телебачення, радіомовлення та інформації...
(приблизно як: 1943й - нарешті доктору Геббельсу заборонили виступати на радянському радіо)

71
172
 
 О.Грин
17.01.2017
  4095
 война (2771), пропаганда (1786)

Путин жалуется Пескову:
- Прикинь, Дима, я подарил Додону карту Молдавского княжества 18 века, где в составе этого княжества часть Румынии и Украины. А этот долдон подарил мне карту Московского княжества 16 века, на которой княжество размером с Московскую область...

68
371
 
 О.Грин
18.01.2017
  3564
 Россия (64832)

Т.н. премьер т.н.днр Пушилин заявил, что вести переговоры в Минске без Медведчука невозможно.
Ранее то же самое говорила и Н. Савченко.
Безмозглые марионетки "палят" своего кукловода...

67
471
 
 О.Грин
17.01.2017
  4346
 Медведчук (664)

Все россияне, которые сейчас жалуются, что замерзают, будут объявлены хохлами...

67
168
 
 Сергей76
21.01.2017
  2403
 Россия (64832)

Крымчане похожи на проститутку с которой рассчитались фантиками вместо денег....

66
066
 
 Сергей76
20.01.2017
  2504
 Крым (18007)

Митинг в Москве:
Товарищи! Мы догоним и перегоним Америку по товарам народного потребления!
Голос:
-Догнать-то, оно, конечно, можно! Но перегонять не надо!
-Почему не надо?
-Если обгоним, будет видно голую задницу!

65
267
 
 Сергей76
19.01.2017
  2966
 Россия (64832)

По прогнозам экспертов уровень коррупции в Украине больше расти не будет -
дальше некуда!

64
1074
 
 О.Грин
19.01.2017
  6736
 коррупция (6562)

Путин высоко оценил российских проституток. А особенно Лаврова, Чуркина, Кобзона, Михалкова, Охлобыстина, Пореченкова, Соловьёва, Дм.Киселёва.

62
365
 
 YV
19.01.2017
  2899
 Путин (20649)

- Зачем Путин ботоксом обкололся? Хочет моложе выглядеть?
- Нет, Путина готовят к возложению в Мавзолей - его ещё при жизни мумифицируют!

62
567
 
 О.Грин
18.01.2017
  4082
 Путин (20649)

- А как Лавров понял, что на митинге были не русские женщины, а переодетые американцы?!
- Они Лаврова на ходу не остановили!

60
262
 
 О.Грин
19.01.2017
  3348
 Лавров (1208)
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Цензор.НЕТАнекдоты- Особисто мене обурює, що Росія хоче під різними приводами перекласти...

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