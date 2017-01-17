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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126783

- Где я?
- В России.
- Как я тут оказался?
- Ты тут родился.
- Почему тут так грязно?
- Налейте ему ещё водки, в нём проснулся русофоб! ​

16
016
 
 Сергей76
22.01.2017
  287
 Россия (6686)

 ТОП недели

А как ответят на вопрос "Чей Крым?" Интер и прочие ньюсваны и стб?

90
696
 
 О.Грин
16.01.2017
  9945
 война (2766)

Сначала суд признал невиновным мажора-убийцу - потому, что эпилептик.
Потом окажется, что те, кто выдал ему права, тоже невиновны - и они эпилептики.
И те, кто их назначил - сделали это во время эпилептического припадка...

81
182
 
 О.Грин
19.01.2017
  3718
 коррупция (6561)

- Владимир Владимирович, почему не окунаетесь на Крещение?
- Да что-то всё время всплываю...

78
482
 
 О.Грин
19.01.2017
  3642
 Путин (20645)

Руководители Украины утверждают, что требования МВФ для получения очередного транша:
- поднять тарифы;
- повысить цены;
- увеличить налоги;
- пенсионный возраст должен превышать продолжительность жизни;
- нужно продать землю;
- а главное - чиновники должны воровать ещё интенсивнее...
И они вынуждены подчиниться для блага страны!

77
1188
 
 О.Грин
17.01.2017
  4589
 коррупция (6561)

- Представляешь, Лавров сказал, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы проникнуть на российские объекты!
- Это что - вот некоторые российские лошади рядятся в дипломатов, чтобы проникнуть в МИД РФ...

77
380
 
 О.Грин
18.01.2017
  4957
 Лавров (1207)

Третій рік війни - Уряд України ухвалив рішення про припинення дії угод з урядом РФ про співробітництво у сфері телебачення, радіомовлення та інформації...
(приблизно як: 1943й - нарешті доктору Геббельсу заборонили виступати на радянському радіо)

71
172
 
 О.Грин
17.01.2017
  3991
 война (2766), пропаганда (1785)

Путин жалуется Пескову:
- Прикинь, Дима, я подарил Додону карту Молдавского княжества 18 века, где в составе этого княжества часть Румынии и Украины. А этот долдон подарил мне карту Московского княжества 16 века, на которой княжество размером с Московскую область...

68
371
 
 О.Грин
18.01.2017
  3447
 Россия (64812)

Т.н. премьер т.н.днр Пушилин заявил, что вести переговоры в Минске без Медведчука невозможно.
Ранее то же самое говорила и Н. Савченко.
Безмозглые марионетки "палят" своего кукловода...

67
471
 
 О.Грин
17.01.2017
  4249
 Медведчук (664)

Митинг в Москве:
Товарищи! Мы догоним и перегоним Америку по товарам народного потребления!
Голос:
-Догнать-то, оно, конечно, можно! Но перегонять не надо!
-Почему не надо?
-Если обгоним, будет видно голую задницу!

65
267
 
 Сергей76
19.01.2017
  2851
 Россия (64812)

По прогнозам экспертов уровень коррупции в Украине больше расти не будет -
дальше некуда!

64
1074
 
 О.Грин
19.01.2017
  6573
 коррупция (6561)

Крымчане похожи на проститутку с которой рассчитались фантиками вместо денег....

63
063
 
 Сергей76
20.01.2017
  2337
 Крым (18003)

Курс валют растет потому, что получившие 3200 минималки бросились скупать доллары и евро...

63
467
 
 О.Грин
16.01.2017
  3966
 курс (2024)

Мексиканцы написали петицию Путину с просьбой навести порядок в их стране: "Владимир Владимирович, научи наших тупых правителей - как сделать так, чтобы в стране процветала коррупция, народ жил в нищете и при этом любил свою власть и гордился страной!"

63
770
 
 О.Грин
16.01.2017
  5191
 идиотизм (90)

- Зачем Путин ботоксом обкололся? Хочет моложе выглядеть?
- Нет, Путина готовят к возложению в Мавзолей - его ещё при жизни мумифицируют!

62
567
 
 О.Грин
18.01.2017
  3988
 Путин (20645)

Самая правильная декоммунизация - не давать чиновникам "комуниздить" гос.собственность!

62
466
 
 О.Грин
16.01.2017
  5167
 коррупция (6561)
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Цензор.НЕТАнекдоты- Где я? - В России. - Как я тут оказался? - Ты тут родился. - Почему тут так...

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