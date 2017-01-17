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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126754

Чтобы хоть как-то компенсировать обещанный безвиз, Порошенко должен всем, кто едет в ЕС, выделять по 35 евро...

4
26
 
 О.Грин
22.01.2017
  249
 Порошенко (1237)

 ТОП недели

А как ответят на вопрос "Чей Крым?" Интер и прочие ньюсваны и стб?

90
696
 
 О.Грин
16.01.2017
  9919
 війна (633)

Сначала суд признал невиновным мажора-убийцу - потому, что эпилептик.
Потом окажется, что те, кто выдал ему права, тоже невиновны - и они эпилептики.
И те, кто их назначил - сделали это во время эпилептического припадка...

81
182
 
 О.Грин
19.01.2017
  3682
 корупція (1151)

- Владимир Владимирович, почему не окунаетесь на Крещение?
- Да что-то всё время всплываю...

78
482
 
 О.Грин
19.01.2017
  3613
 Путін (1061)

Руководители Украины утверждают, что требования МВФ для получения очередного транша:
- поднять тарифы;
- повысить цены;
- увеличить налоги;
- пенсионный возраст должен превышать продолжительность жизни;
- нужно продать землю;
- а главное - чиновники должны воровать ещё интенсивнее...
И они вынуждены подчиниться для блага страны!

77
1188
 
 О.Грин
17.01.2017
  4574
 корупція (1151)

- Представляешь, Лавров сказал, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы проникнуть на российские объекты!
- Это что - вот некоторые российские лошади рядятся в дипломатов, чтобы проникнуть в МИД РФ...

77
380
 
 О.Грин
18.01.2017
  4938
 Лавров (155)

Третій рік війни - Уряд України ухвалив рішення про припинення дії угод з урядом РФ про співробітництво у сфері телебачення, радіомовлення та інформації...
(приблизно як: 1943й - нарешті доктору Геббельсу заборонили виступати на радянському радіо)

71
172
 
 О.Грин
17.01.2017
  3982
 війна (633), пропаганда (486)

Путин жалуется Пескову:
- Прикинь, Дима, я подарил Додону карту Молдавского княжества 18 века, где в составе этого княжества часть Румынии и Украины. А этот долдон подарил мне карту Московского княжества 16 века, на которой княжество размером с Московскую область...

68
371
 
 О.Грин
18.01.2017
  3434
 Росія (4234)

Т.н. премьер т.н.днр Пушилин заявил, что вести переговоры в Минске без Медведчука невозможно.
Ранее то же самое говорила и Н. Савченко.
Безмозглые марионетки "палят" своего кукловода...

67
471
 
 О.Грин
17.01.2017
  4240
 Медведчук (76)

Поиздержавшиеся на Мальдивах и в Куршавелях нардепы возвращаются на заработки в Раду. В интернете появились объявления: "Опытные депутаты нескольких созывов выполнят любые изощренные политические желания состоятельных господ"...

65
267
 
 О.Грин
15.01.2017
  4448
 ВР (1742)

Митинг в Москве:
Товарищи! Мы догоним и перегоним Америку по товарам народного потребления!
Голос:
-Догнать-то, оно, конечно, можно! Но перегонять не надо!
-Почему не надо?
-Если обгоним, будет видно голую задницу!

65
267
 
 Сергей76
19.01.2017
  2834
 Росія (4234)

По прогнозам экспертов уровень коррупции в Украине больше расти не будет -
дальше некуда!

64
1074
 
 О.Грин
19.01.2017
  6552
 корупція (1151)

Крымчане похожи на проститутку с которой рассчитались фантиками вместо денег....

63
063
 
 Сергей76
20.01.2017
  2309
 Крим (2341)

Мексиканцы написали петицию Путину с просьбой навести порядок в их стране: "Владимир Владимирович, научи наших тупых правителей - как сделать так, чтобы в стране процветала коррупция, народ жил в нищете и при этом любил свою власть и гордился страной!"

63
770
 
 О.Грин
16.01.2017
  5183

Курс валют растет потому, что получившие 3200 минималки бросились скупать доллары и евро...

63
467
 
 О.Грин
16.01.2017
  3958
 курс (48)

- Зачем Путин ботоксом обкололся? Хочет моложе выглядеть?
- Нет, Путина готовят к возложению в Мавзолей - его ещё при жизни мумифицируют!

62
567
 
 О.Грин
18.01.2017
  3975
 Путін (1061)
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Цензор.НЕТАнекдотыЧтобы хоть как-то компенсировать обещанный безвиз, Порошенко должен...

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