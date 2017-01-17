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-Куме, от ви кабанчика годуєте.
-Так, відгодовую.
-Й коли колоти будете знаєте?
-Авжеж. Як відгодую то й заколю. Навіщо що б він зайве їв.
-А от з депутатами як? Годує, годує, годує їх народ. Відгодував вже так, що далі нікуди. Й ніхто не зна, коли їх колотимуть.
-Так воно й є, куме. Всі ж кажуть, що депутат гірший за свиню.
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Руководители Украины утверждают, что требования МВФ для получения очередного транша:
- поднять тарифы;
- повысить цены;
- увеличить налоги;
- пенсионный возраст должен превышать продолжительность жизни;
- нужно продать землю;
- а главное - чиновники должны воровать ещё интенсивнее...
И они вынуждены подчиниться для блага страны!
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