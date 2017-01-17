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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126703

Если следовать логике, то следующим президентом США будет Перис Хилтон...

1
01
 
 Цензор.НЕТ
21.01.2017
  16
 США (98)

 ТОП недели

А как ответят на вопрос "Чей Крым?" Интер и прочие ньюсваны и стб?

90
696
 
 О.Грин
16.01.2017
  9741
 война (2760)

Сначала суд признал невиновным мажора-убийцу - потому, что эпилептик.
Потом окажется, что те, кто выдал ему права, тоже невиновны - и они эпилептики.
И те, кто их назначил - сделали это во время эпилептического припадка...

77
178
 
 О.Грин
19.01.2017
  3361
 коррупция (6561)

Не путайте:
если у женщин "пониженная социальная ответственность" - это проститутки,
а когда при этом ещё присутствует повышенная социальная активность - это уже политики...

75
075
 
 О.Грин
20.01.2017
  3892
 политика (3097)

- Владимир Владимирович, почему не окунаетесь на Крещение?
- Да что-то всё время всплываю...

75
479
 
 О.Грин
19.01.2017
  3318
 Путин (20644)

- Представляешь, Лавров сказал, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы проникнуть на российские объекты!
- Это что - вот некоторые российские лошади рядятся в дипломатов, чтобы проникнуть в МИД РФ...

74
377
 
 О.Грин
18.01.2017
  4776
 Лавров (1207)

Руководители Украины утверждают, что требования МВФ для получения очередного транша:
- поднять тарифы;
- повысить цены;
- увеличить налоги;
- пенсионный возраст должен превышать продолжительность жизни;
- нужно продать землю;
- а главное - чиновники должны воровать ещё интенсивнее...
И они вынуждены подчиниться для блага страны!

73
1184
 
 О.Грин
17.01.2017
  4452
 коррупция (6561)

Третій рік війни - Уряд України ухвалив рішення про припинення дії угод з урядом РФ про співробітництво у сфері телебачення, радіомовлення та інформації...
(приблизно як: 1943й - нарешті доктору Геббельсу заборонили виступати на радянському радіо)

70
171
 
 О.Грин
17.01.2017
  3883
 война (2760), пропаганда (1785)

Только собрался Гройсман внести в Раду самый екстра-либеральный и супер-демократичный закон о защите малого и среднего бизнеса - смотрит, а бизнеса уже нет…

65
671
 
 О.Грин
14.01.2017
  5067
 Гройсман (1980)

Т.н. премьер т.н.днр Пушилин заявил, что вести переговоры в Минске без Медведчука невозможно.
Ранее то же самое говорила и Н. Савченко.
Безмозглые марионетки "палят" своего кукловода...

65
469
 
 О.Грин
17.01.2017
  4146
 Медведчук (664)

Путин жалуется Пескову:
- Прикинь, Дима, я подарил Додону карту Молдавского княжества 18 века, где в составе этого княжества часть Румынии и Украины. А этот долдон подарил мне карту Московского княжества 16 века, на которой княжество размером с Московскую область...

65
368
 
 О.Грин
18.01.2017
  3311
 Россия (64798)

Поиздержавшиеся на Мальдивах и в Куршавелях нардепы возвращаются на заработки в Раду. В интернете появились объявления: "Опытные депутаты нескольких созывов выполнят любые изощренные политические желания состоятельных господ"...

64
266
 
 О.Грин
15.01.2017
  4392
 ВР (21330)

Самый идиотский закон в Украине выглядит примерно так:
" Президент Украины, а также члены правительства Украины и депутаты Верховной Рады имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте"

64
266
 
 ot63
15.01.2017
  2931
 идиотизм (90)

- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает...

63
568
 
 ot63
14.01.2017
  4699
 политика (3097)

По прогнозам экспертов уровень коррупции в Украине больше расти не будет -
дальше некуда!

62
971
 
 О.Грин
19.01.2017
  6276
 коррупция (6561)

Курс валют растет потому, что получившие 3200 минималки бросились скупать доллары и евро...

62
466
 
 О.Грин
16.01.2017
  3902
 курс (2024)
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Цензор.НЕТАнекдотыЕсли следовать логике, то следующим президентом США будет Перис...

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