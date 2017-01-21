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-Куме,дивились інавгурацію 45-го Президента Америки.
-Так.
-Скільки людей прийшло!
-Куме,а оно Ванька каже, що якби Путін схотів, він би на свою інавгурацію більше зібрав.
-Кого?Де ж людей скільки набереться.
-Людей ні.А кегебістів,нацгвардійців,мусорів,холуїв,стукачів він у стопіцот разів більше б нагнав.
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ТОП недели
Руководители Украины утверждают, что требования МВФ для получения очередного транша:
- поднять тарифы;
- повысить цены;
- увеличить налоги;
- пенсионный возраст должен превышать продолжительность жизни;
- нужно продать землю;
- а главное - чиновники должны воровать ещё интенсивнее...
И они вынуждены подчиниться для блага страны!
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