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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126635

"Под разными предлогами Администрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против России", - МИД РФ.
B дальше будут вводить и расширять! А что делать, если Россия - страна с пониженной социальной ответственностью?

5
16
 
 Антип61
20.01.2017
  436
 Россия (6686)

 ТОП недели

А как ответят на вопрос "Чей Крым?" Интер и прочие ньюсваны и стб?

89
695
 
 О.Грин
16.01.2017
  9518
 война (2758)

Руководители Украины утверждают, что требования МВФ для получения очередного транша:
- поднять тарифы;
- повысить цены;
- увеличить налоги;
- пенсионный возраст должен превышать продолжительность жизни;
- нужно продать землю;
- а главное - чиновники должны воровать ещё интенсивнее...
И они вынуждены подчиниться для блага страны!

75
883
 
 О.Грин
17.01.2017
  4246
 коррупция (6558)

- Представляешь, Лавров сказал, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы проникнуть на российские объекты!
- Это что - вот некоторые российские лошади рядятся в дипломатов, чтобы проникнуть в МИД РФ...

70
373
 
 О.Грин
18.01.2017
  4465
 Лавров (1205)

Мы на тебя, « Дождь», обиды не держим, понимаем: в стране слепых и кривой - герой. И ты на нас не обижайся. Возвращайся, если вдруг вспомнишь, что Крым - украинский, а Россия - оккупант.

70
777
 
 ot63
13.01.2017
  4074
 Россия (64785)

Третій рік війни - Уряд України ухвалив рішення про припинення дії угод з урядом РФ про співробітництво у сфері телебачення, радіомовлення та інформації...
(приблизно як: 1943й - нарешті доктору Геббельсу заборонили виступати на радянському радіо)

69
170
 
 О.Грин
17.01.2017
  3752
 война (2758), пропаганда (1785)

Сначала суд признал невиновным мажора-убийцу - потому, что эпилептик.
Потом окажется, что те, кто выдал ему права, тоже невиновны - и они эпилептики.
И те, кто их назначил - сделали это во время эпилептического припадка...

67
168
 
 О.Грин
19.01.2017
  2831
 коррупция (6558)

- Владимир Владимирович, почему не окунаетесь на Крещение?
- Да что-то всё время всплываю...

65
469
 
 О.Грин
19.01.2017
  2840
 Путин (20638)

Самый идиотский закон в Украине выглядит примерно так:
" Президент Украины, а также члены правительства Украины и депутаты Верховной Рады имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте"

64
266
 
 ot63
15.01.2017
  2865
 идиотизм (90)

Поиздержавшиеся на Мальдивах и в Куршавелях нардепы возвращаются на заработки в Раду. В интернете появились объявления: "Опытные депутаты нескольких созывов выполнят любые изощренные политические желания состоятельных господ"...

64
266
 
 О.Грин
15.01.2017
  4332
 ВР (21323)

Только собрался Гройсман внести в Раду самый екстра-либеральный и супер-демократичный закон о защите малого и среднего бизнеса - смотрит, а бизнеса уже нет…

64
670
 
 О.Грин
14.01.2017
  5014
 Гройсман (1978)

- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает...

63
568
 
 ot63
14.01.2017
  4644
 политика (3097)

Т.н. премьер т.н.днр Пушилин заявил, что вести переговоры в Минске без Медведчука невозможно.
Ранее то же самое говорила и Н. Савченко.
Безмозглые марионетки "палят" своего кукловода...

63
467
 
 О.Грин
17.01.2017
  4033
 Медведчук (661)

Путин жалуется Пескову:
- Прикинь, Дима, я подарил Додону карту Молдавского княжества 18 века, где в составе этого княжества часть Румынии и Украины. А этот долдон подарил мне карту Московского княжества 16 века, на которой княжество размером с Московскую область...

62
365
 
 О.Грин
18.01.2017
  3137
 Россия (64785)

Курс валют растет потому, что получившие 3200 минималки бросились скупать доллары и евро...

62
466
 
 О.Грин
16.01.2017
  3837
 курс (2024)

Глядя на курс гривны, можно подумать, что Гонтарнева уже в бегах.

61
869
 
 Евгений Цуканов
14.01.2017
  2786
 Гонтарева (506)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдоты"Под разными предлогами Администрация Обамы 35 раз вводила и...

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