EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126631

А Путин знает, что на инаугурацию президента Америки со своим ЧМО не ездят?

6
17
 
 Евгений Цуканов
20.01.2017
  474
 Путин (7535)

 ТОП недели

А как ответят на вопрос "Чей Крым?" Интер и прочие ньюсваны и стб?

89
695
 
 О.Грин
16.01.2017
  9518
 война (2758)

Руководители Украины утверждают, что требования МВФ для получения очередного транша:
- поднять тарифы;
- повысить цены;
- увеличить налоги;
- пенсионный возраст должен превышать продолжительность жизни;
- нужно продать землю;
- а главное - чиновники должны воровать ещё интенсивнее...
И они вынуждены подчиниться для блага страны!

75
883
 
 О.Грин
17.01.2017
  4246
 коррупция (6558)

- Представляешь, Лавров сказал, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы проникнуть на российские объекты!
- Это что - вот некоторые российские лошади рядятся в дипломатов, чтобы проникнуть в МИД РФ...

70
373
 
 О.Грин
18.01.2017
  4465
 Лавров (1205)

Мы на тебя, « Дождь», обиды не держим, понимаем: в стране слепых и кривой - герой. И ты на нас не обижайся. Возвращайся, если вдруг вспомнишь, что Крым - украинский, а Россия - оккупант.

70
777
 
 ot63
13.01.2017
  4074
 Россия (64785)

Третій рік війни - Уряд України ухвалив рішення про припинення дії угод з урядом РФ про співробітництво у сфері телебачення, радіомовлення та інформації...
(приблизно як: 1943й - нарешті доктору Геббельсу заборонили виступати на радянському радіо)

69
170
 
 О.Грин
17.01.2017
  3752
 война (2758), пропаганда (1785)

Сначала суд признал невиновным мажора-убийцу - потому, что эпилептик.
Потом окажется, что те, кто выдал ему права, тоже невиновны - и они эпилептики.
И те, кто их назначил - сделали это во время эпилептического припадка...

67
168
 
 О.Грин
19.01.2017
  2831
 коррупция (6558)

- Владимир Владимирович, почему не окунаетесь на Крещение?
- Да что-то всё время всплываю...

65
469
 
 О.Грин
19.01.2017
  2840
 Путин (20638)

Самый идиотский закон в Украине выглядит примерно так:
" Президент Украины, а также члены правительства Украины и депутаты Верховной Рады имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте"

64
266
 
 ot63
15.01.2017
  2865
 идиотизм (90)

Поиздержавшиеся на Мальдивах и в Куршавелях нардепы возвращаются на заработки в Раду. В интернете появились объявления: "Опытные депутаты нескольких созывов выполнят любые изощренные политические желания состоятельных господ"...

64
266
 
 О.Грин
15.01.2017
  4332
 ВР (21323)

Только собрался Гройсман внести в Раду самый екстра-либеральный и супер-демократичный закон о защите малого и среднего бизнеса - смотрит, а бизнеса уже нет…

64
670
 
 О.Грин
14.01.2017
  5014
 Гройсман (1978)

- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает...

63
568
 
 ot63
14.01.2017
  4644
 политика (3097)

Т.н. премьер т.н.днр Пушилин заявил, что вести переговоры в Минске без Медведчука невозможно.
Ранее то же самое говорила и Н. Савченко.
Безмозглые марионетки "палят" своего кукловода...

63
467
 
 О.Грин
17.01.2017
  4033
 Медведчук (661)

Путин жалуется Пескову:
- Прикинь, Дима, я подарил Додону карту Молдавского княжества 18 века, где в составе этого княжества часть Румынии и Украины. А этот долдон подарил мне карту Московского княжества 16 века, на которой княжество размером с Московскую область...

62
365
 
 О.Грин
18.01.2017
  3137
 Россия (64785)

Курс валют растет потому, что получившие 3200 минималки бросились скупать доллары и евро...

62
466
 
 О.Грин
16.01.2017
  3837
 курс (2024)

Глядя на курс гривны, можно подумать, что Гонтарнева уже в бегах.

61
869
 
 Евгений Цуканов
14.01.2017
  2786
 Гонтарева (506)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыА Путин знает, что на инаугурацию президента Америки со своим ЧМО не...

 ТОП авторы

за неделюмесяцгодвсе время
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти