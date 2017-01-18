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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126630

У Трампа лозунг – «Сделаем Америку снова великой!», у команды Порошенко -«Сделаем Украину снова!»

7
29
 
 Евгений Цуканов
20.01.2017
  465
 Порошенко (1238), Трамп (27)

 ТОП недели

"Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены"
И. Шувалов, 1й вице-премьер РФ
(Очень коварный ход: США продлевают санкции, очень полезные для России, а РФ отменяет «контрсанкции» - и кранты американской экономике…)

26
026
 
 14.01.2017
  3089
 Путин (20638)

"Представители США надевали парики, переодевались в женщин, чтобы пытаться проникнуть на российские объекты"
С. Лавров, глава МИД РФ
(А вкусах не спорят, но Лаврову пора поговорить о своих сексуальных фантазиях с психотерапевтом)

23
326
 
 17.01.2017
  2159
 Лавров (1205)

"Никакого усиления давления со стороны власти на бизнес не будет"
П. Розенко, вице-премьер-министр Украины
(Логично: не будет бизнеса - не будет и давления).

22
426
 
 13.01.2017
  3153
 Порошенко (10440)

"Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне "майдан" организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность"
В. Путин, президент РФ.
(Путин может научить Трампа, как добиться 86% поддержки и не допустить никаких майданов)

17
118
 
 17.01.2017
  1938
 майдан (4324), Путин (20638), Трамп (496)

"На Украинский завтрак (к Пинчуку в Давосе) пойду. Легче всего, пожалуй, было бы отстраниться и не пойти"
В. Кличко, мэр Киева
(Легче полететь в Давос к Пинчуку, сделав вид, что в Киеве убран снег и не воняет гарью)

13
215
 
 17.01.2017
  2043
 Кличко (2514)

"К сожалению, власть, как и раньше, продолжает спать в одной кровати с бизнесом. Причем, спят по любви и разводиться не собираются. Поэтому у нас и появляются онищенки и другие люди, которые компрометируют всю власть и снижают ее авторитет. И пока бизнес не будет отделен от власти, порядка в стране не будет"
Л. Кравчук, 1й президент Украины.
( Как известно, рыба гниет с головы. А Порошенку, который в одном лице и власть, и бизнес, хоть разорвись…)

13
417
 
 15.01.2017
  2743
 Порошенко (10440)

"Я из Украины, страны, которая вдвое больше Франции. Это самая большая страна Европы".
В. Кличко, мэр Киева.
(Прав Виталий - это сейчас Украина равна по территории Франции, а с исконно украинскими Кубанью, Белгородщиной, Курщиной, Орловщиной и другими землями - вдвое больше).

12
012
 
 19.01.2017
  1268
 Кличко (2514)

"Господин президент, возможно, мне придется звонить вам каждые пару недель, чтобы просто услышать ваш голос"
Д. Байден, вице-президент США
(К дьяволу все линии, я завтра улетаю! А, вот уже ответили... Ну, здравствуй, - это я!(с)

11
213
 
 16.01.2017
  2546
 Байден (383)

"Они (московские проститутки), безусловно, самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это"
В. Путин, президент РФ
(В этих словах чувствуется многолетний опыт сутенера)

11
213
 
 18.01.2017
  1773
 Путин (20638)

« Я никогда не скажу, что надо сдавать наши территории, просто я буду думать, как это можно сделать реально…»
Н. Савченко, нардеп ВР.
(Как говорил Янукович: "Не будем говорить о плохом, а лучше сделаем!" )

7
18
 
 19.01.2017
  458
 Савченко (2431)

«Байден расставил "красные флажки" не для новоизбранного президента Трампа, а прежде всего для украинской власти».
Т. Пастух, нардеп от «Самопомочи».
(Красные флажки расставляют на волков, а нашу власть правильнее сравнить с крысами – и поступать с ними соответственно)

6
410
 
 18.01.2017
  1392
 Порошенко (10440)
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Цензор.НЕТАнекдотыУ Трампа лозунг – «Сделаем Америку снова великой!», у команды...

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