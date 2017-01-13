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Разговор ватников:
- Слышь, братуха, а чо это, типа, означает: "Наши девушки с пониженной социальной ответственностью, безусловно, самые лучшие в мире" ? Чо за фигня ?!
- Ну, это, типа: "Наши бл..и, без базара, самые бл..ские в мире"..
- Ну, Путин - красава,чувак, чотко всех уделал !! Рассия впирёд !
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ТОП недели
Руководители Украины утверждают, что требования МВФ для получения очередного транша:
- поднять тарифы;
- повысить цены;
- увеличить налоги;
- пенсионный возраст должен превышать продолжительность жизни;
- нужно продать землю;
- а главное - чиновники должны воровать ещё интенсивнее...
И они вынуждены подчиниться для блага страны!
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