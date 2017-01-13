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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126610

Байден спрашивает у Порошенко:
- Ты помнишь, Питер, свое обещание избирателям остановить войну в Донбассе через неделю? И что ты теперь им говоришь?
- Не волнуйся за меня, Джо! Я по-прежнему говорю им, что закончу войну на Донбассе через неделю после продажи Рошена в России!

5
27
 
 Алекс
19.01.2017
  471
 Порошенко (1237)

 ТОП недели

А как ответят на вопрос "Чей Крым?" Интер и прочие ньюсваны и стб?

88
694
 
 О.Грин
16.01.2017
  9277
 война (2758)

Руководители Украины утверждают, что требования МВФ для получения очередного транша:
- поднять тарифы;
- повысить цены;
- увеличить налоги;
- пенсионный возраст должен превышать продолжительность жизни;
- нужно продать землю;
- а главное - чиновники должны воровать ещё интенсивнее...
И они вынуждены подчиниться для блага страны!

75
580
 
 О.Грин
17.01.2017
  3899
 коррупция (6558)

Мы на тебя, « Дождь», обиды не держим, понимаем: в стране слепых и кривой - герой. И ты на нас не обижайся. Возвращайся, если вдруг вспомнишь, что Крым - украинский, а Россия - оккупант.

70
777
 
 ot63
13.01.2017
  3944
 Россия (64763)

Третій рік війни - Уряд України ухвалив рішення про припинення дії угод з урядом РФ про співробітництво у сфері телебачення, радіомовлення та інформації...
(приблизно як: 1943й - нарешті доктору Геббельсу заборонили виступати на радянському радіо)

68
169
 
 О.Грин
17.01.2017
  3505
 война (2758), пропаганда (1784)

Поиздержавшиеся на Мальдивах и в Куршавелях нардепы возвращаются на заработки в Раду. В интернете появились объявления: "Опытные депутаты нескольких созывов выполнят любые изощренные политические желания состоятельных господ"...

63
265
 
 О.Грин
15.01.2017
  4225
 ВР (21312)

Только собрался Гройсман внести в Раду самый екстра-либеральный и супер-демократичный закон о защите малого и среднего бизнеса - смотрит, а бизнеса уже нет…

62
668
 
 О.Грин
14.01.2017
  4937
 Гройсман (1976)

Самый идиотский закон в Украине выглядит примерно так:
" Президент Украины, а также члены правительства Украины и депутаты Верховной Рады имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте"

62
264
 
 ot63
15.01.2017
  2778
 идиотизм (90)

- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает...

62
567
 
 ot63
14.01.2017
  4579
 политика (3097)

Курс валют растет потому, что получившие 3200 минималки бросились скупать доллары и евро...

62
365
 
 О.Грин
16.01.2017
  3719
 курс (2024)

Глядя на курс гривны, можно подумать, что Гонтарнева уже в бегах.

60
767
 
 Евгений Цуканов
14.01.2017
  2731
 Гонтарева (506)

- Представляешь, Лавров сказал, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы проникнуть на российские объекты!
- Это что - вот некоторые российские лошади рядятся в дипломатов, чтобы проникнуть в МИД РФ...

60
363
 
 О.Грин
18.01.2017
  3747
 Лавров (1203)

Мексиканцы написали петицию Путину с просьбой навести порядок в их стране: "Владимир Владимирович, научи наших тупых правителей - как сделать так, чтобы в стране процветала коррупция, народ жил в нищете и при этом любил свою власть и гордился страной!"

59
766
 
 О.Грин
16.01.2017
  4959
 идиотизм (90)

Напрасно Аваков раздал 4 000 стволов "полит.элите" - никто намёка не понял, никто не застрелился...

59
362
 
 О.Грин
15.01.2017
  3600
 Аваков (2152)

Т.н. премьер т.н.днр Пушилин заявил, что вести переговоры в Минске без Медведчука невозможно.
Ранее то же самое говорила и Н. Савченко.
Безмозглые марионетки "палят" своего кукловода...

59
463
 
 О.Грин
17.01.2017
  3799
 Медведчук (659)

Вопрос "чей Крым?" стал для телеканала "Дождь" вилами: скажешь - украинский, запретят в РФ, скажешь - российский, запретят в Украине...

59
059
 
 О.Грин
13.01.2017
  3392
 Крым (17984)
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Цензор.НЕТАнекдотыБайден спрашивает у Порошенко: - Ты помнишь, Питер, свое обещание...

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