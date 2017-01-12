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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126588

На предстоящей инаугурации Российскую Федерацию будет представлять рота почетных пионерок с "пониженной социальной ответственностью"...

10
010
 
 Цензор.НЕТ
19.01.2017
  291
 Трамп (27)

 ТОП недели

А как ответят на вопрос "Чей Крым?" Интер и прочие ньюсваны и стб?

88
694
 
 О.Грин
16.01.2017
  9240
 война (2754)

Руководители Украины утверждают, что требования МВФ для получения очередного транша:
- поднять тарифы;
- повысить цены;
- увеличить налоги;
- пенсионный возраст должен превышать продолжительность жизни;
- нужно продать землю;
- а главное - чиновники должны воровать ещё интенсивнее...
И они вынуждены подчиниться для блага страны!

74
579
 
 О.Грин
17.01.2017
  3834
 коррупция (6559)

Мы на тебя, « Дождь», обиды не держим, понимаем: в стране слепых и кривой - герой. И ты на нас не обижайся. Возвращайся, если вдруг вспомнишь, что Крым - украинский, а Россия - оккупант.

70
777
 
 ot63
13.01.2017
  3928
 Россия (64758)

Третій рік війни - Уряд України ухвалив рішення про припинення дії угод з урядом РФ про співробітництво у сфері телебачення, радіомовлення та інформації...
(приблизно як: 1943й - нарешті доктору Геббельсу заборонили виступати на радянському радіо)

68
169
 
 О.Грин
17.01.2017
  3460
 война (2754), пропаганда (1784)

Поиздержавшиеся на Мальдивах и в Куршавелях нардепы возвращаются на заработки в Раду. В интернете появились объявления: "Опытные депутаты нескольких созывов выполнят любые изощренные политические желания состоятельных господ"...

63
265
 
 О.Грин
15.01.2017
  4212
 ВР (21303)

Самый идиотский закон в Украине выглядит примерно так:
" Президент Украины, а также члены правительства Украины и депутаты Верховной Рады имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте"

62
264
 
 ot63
15.01.2017
  2767
 идиотизм (90)

Только собрался Гройсман внести в Раду самый екстра-либеральный и супер-демократичный закон о защите малого и среднего бизнеса - смотрит, а бизнеса уже нет…

62
668
 
 О.Грин
14.01.2017
  4927
 Гройсман (1976)

Курс валют растет потому, что получившие 3200 минималки бросились скупать доллары и евро...

62
365
 
 О.Грин
16.01.2017
  3697
 курс (2024)

- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает...

62
567
 
 ot63
14.01.2017
  4570
 политика (3097)

Во время пресс-конференции Дональда Трампа терзала единственная мысль:
"А что обо мне скажет Юрий Лоза?"

61
364
 
 О.Грин
12.01.2017
  4288
 Трамп (492)

Глядя на курс гривны, можно подумать, что Гонтарнева уже в бегах.

60
767
 
 Евгений Цуканов
14.01.2017
  2721
 Гонтарева (506)

Мексиканцы написали петицию Путину с просьбой навести порядок в их стране: "Владимир Владимирович, научи наших тупых правителей - как сделать так, чтобы в стране процветала коррупция, народ жил в нищете и при этом любил свою власть и гордился страной!"

59
766
 
 О.Грин
16.01.2017
  4936
 идиотизм (90)

Напрасно Аваков раздал 4 000 стволов "полит.элите" - никто намёка не понял, никто не застрелился...

59
362
 
 О.Грин
15.01.2017
  3588
 Аваков (2152)

Вопрос "чей Крым?" стал для телеканала "Дождь" вилами: скажешь - украинский, запретят в РФ, скажешь - российский, запретят в Украине...

59
059
 
 О.Грин
13.01.2017
  3385
 Крым (17980)

Т.н. премьер т.н.днр Пушилин заявил, что вести переговоры в Минске без Медведчука невозможно.
Ранее то же самое говорила и Н. Савченко.
Безмозглые марионетки "палят" своего кукловода...

59
463
 
 О.Грин
17.01.2017
  3751
 Медведчук (659)
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Цензор.НЕТАнекдотыНа предстоящей инаугурации Российскую Федерацию будет представлять...

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