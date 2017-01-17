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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126558

- А вы знаете, куме, шо год Петуха, по восточному календарю наступит только 28-го января..
- Выходит, куме, шо депутаты рановато прилетели ?!
- Ни, куме.. Ихнего "пташника" это не касается - клюют зерно и днем и ночью.

3
14
 
 систематик
18.01.2017
  504
 ВР (744)

 ТОП недели

"Впервые в истории российских университетов и даже советских зарубежный рейтинг поставил нас на третье место по востребованности выпускников, то есть по качеству. Такого никогда не было. Третье место в мире. Стенфорд и Оксфорд впереди как бы"
В. Садовничий, ректор МГУ – Путину.
(И хотя МГУ на 198-м месте, но тут надо правильно подать: третье место есть: с конца… второй сотни… И, действительно, после Стенфорда и Оксфорда… и ещё 195 университетов мира)

29
130
 
 11.01.2017
  3171
 Путин (20622)

"Если Путину нравится Трамп, то я считаю это активом, а не пассивом"
Д. Трамп, президент США
(Любите друг друга хоть активно, хоть пассивно, только оставьте весь мир в покое)

28
331
 
 12.01.2017
  3081
 Трамп (488)

"Никакого усиления давления со стороны власти на бизнес не будет"
П. Розенко, вице-премьер-министр Украины
(Логично: не будет бизнеса - не будет и давления).

20
323
 
 13.01.2017
  2444
 Порошенко (10412)

"Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены"
И. Шувалов, 1й вице-премьер РФ
(Очень коварный ход: США продлевают санкции, очень полезные для России, а РФ отменяет «контрсанкции» - и кранты американской экономике…)

20
020
 
 14.01.2017
  2285
 Путин (20622)

"Я не собираюсь содержать службу занятости. Я не собираюсь содержать безработных. Но я собираюсь дать людям работу и нормальную зарплату. Изменение этой философии должно быть на повестке дня"
В. Гройсман, премьер-министр Украины
(Был уже такой философ, называвшийся Король-солнце. Сначала было: "Государство - это я!", потом "После нас хоть потоп", закончилось революцией)

19
322
 
 12.01.2017
  2960
 Гройсман (1974)

"Представители США надевали парики, переодевались в женщин, чтобы пытаться проникнуть на российские объекты"
С. Лавров, глава МИД РФ
(А вкусах не спорят, но Лаврову пора поговорить о своих сексуальных фантазиях с психотерапевтом)

13
316
 
 17.01.2017
  1021
 Лавров (1203)

"К сожалению, власть, как и раньше, продолжает спать в одной кровати с бизнесом. Причем, спят по любви и разводиться не собираются. Поэтому у нас и появляются онищенки и другие люди, которые компрометируют всю власть и снижают ее авторитет. И пока бизнес не будет отделен от власти, порядка в стране не будет"
Л. Кравчук, 1й президент Украины.
( Как известно, рыба гниет с головы. А Порошенку, который в одном лице и власть, и бизнес, хоть разорвись…)

10
313
 
 15.01.2017
  1933
 Порошенко (10412)

"Господин президент, возможно, мне придется звонить вам каждые пару недель, чтобы просто услышать ваш голос"
Д. Байден, вице-президент США
(К дьяволу все линии, я завтра улетаю! А, вот уже ответили... Ну, здравствуй, - это я!(с)

10
212
 
 16.01.2017
  1663
 Байден (382)

"На Украинский завтрак (к Пинчуку в Давосе) пойду. Легче всего, пожалуй, было бы отстраниться и не пойти"
В. Кличко, мэр Киева
(Легче полететь в Давос к Пинчуку, сделав вид, что в Киеве убран снег и не воняет гарью)

8
210
 
 17.01.2017
  1054
 Кличко (2507)

"Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне "майдан" организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность"
В. Путин, президент РФ.
(Путин может научить Трампа, как добиться 86% поддержки и не допустить никаких майданов)

7
18
 
 17.01.2017
  616
 майдан (4323), Путин (20622), Трамп (488)

"Они (московские проститутки), безусловно, самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это"
В. Путин, президент РФ
(В этих словах чувствуется многолетний опыт сутенера)

5
05
 
 18.01.2017
  296
 Путин (20622)
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Цензор.НЕТАнекдоты- А вы знаете, куме, шо год Петуха, по восточному календарю наступит...

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