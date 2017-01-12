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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126505

В Киеве вчера был смог. Говорят, Ахметов на своих ТЭЦ сжигал полное собрание сочинений амбарных книг регионалов.

1
01
 
 Евгений Цуканов
18.01.2017
  12
 Ахметов (312)

 ТОП недели

А как ответят на вопрос "Чей Крым?" Интер и прочие ньюсваны и стб?

85
691
 
 О.Грин
16.01.2017
  8802
 война (2752)

Принцип социализма - дать немного рыбы народу. Вроде бы поровну, но не перекармливать!
Принцип капитализма - дать человеку удочку.
Принцип строя в Украине - продать народу удочку в кредит, умалчивая при этом, что все пруды находятся в аренде у барыг от власти, и всякая ловля в них платная.

82
890
 
 ot63
12.01.2017
  4021
 реформы (2344)

Мы на тебя, « Дождь», обиды не держим, понимаем: в стране слепых и кривой - герой. И ты на нас не обижайся. Возвращайся, если вдруг вспомнишь, что Крым - украинский, а Россия - оккупант.

69
776
 
 ot63
13.01.2017
  3771
 Россия (64738)

Украинцам пора уже понять:Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники!

68
371
 
 ot63
12.01.2017
  3590
 коррупция (6552), реформы (2344)

-Даже Госдума после новогодних праздников уже начала работать, а Рада все еще отдыхает.
-Просто наши депутаты считают, чем меньше они работают, тем меньше вреда приносят стране.

65
1075
 
 Евгений Цуканов
12.01.2017
  3538
 ВР (21284)

Поиздержавшиеся на Мальдивах и в Куршавелях нардепы возвращаются на заработки в Раду. В интернете появились объявления: "Опытные депутаты нескольких созывов выполнят любые изощренные политические желания состоятельных господ"...

63
265
 
 О.Грин
15.01.2017
  4047
 ВР (21284)

- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает...

62
567
 
 ot63
14.01.2017
  4458
 политика (3097)

После объявления об отставке президента Венесуэллы Мадуро в аэропорту Ростова был замечен хмурый Янукович с плакатом «Ростов не резиновый!»

62
365
 
 YV
12.01.2017
  3796
 Янукович (32030)

Только собрался Гройсман внести в Раду самый екстра-либеральный и супер-демократичный закон о защите малого и среднего бизнеса - смотрит, а бизнеса уже нет…

61
667
 
 О.Грин
14.01.2017
  4815
 Гройсман (1969)

Во время пресс-конференции Дональда Трампа терзала единственная мысль:
"А что обо мне скажет Юрий Лоза?"

61
364
 
 О.Грин
12.01.2017
  4225
 Трамп (484)

Самый идиотский закон в Украине выглядит примерно так:
" Президент Украины, а также члены правительства Украины и депутаты Верховной Рады имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте"

61
263
 
 ot63
15.01.2017
  2632
 идиотизм (90)

Курс валют растет потому, что получившие 3200 минималки бросились скупать доллары и евро...

59
362
 
 О.Грин
16.01.2017
  3428
 курс (2024)

Глядя на курс гривны, можно подумать, что Гонтарнева уже в бегах.

59
766
 
 Евгений Цуканов
14.01.2017
  2635
 Гонтарева (506)

Вопрос "чей Крым?" стал для телеканала "Дождь" вилами: скажешь - украинский, запретят в РФ, скажешь - российский, запретят в Украине...

59
059
 
 О.Грин
13.01.2017
  3329
 Крым (17961)

Напрасно Аваков раздал 4 000 стволов "полит.элите" - никто намёка не понял, никто не застрелился...

58
361
 
 О.Грин
15.01.2017
  3476
 Аваков (2152)
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Цензор.НЕТАнекдотыВ Киеве вчера был смог. Говорят, Ахметов на своих ТЭЦ сжигал полное...

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