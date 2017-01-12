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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126460

Т.н. премьер т.н.днр Пушилин заявил, что вести переговоры в Минске без Медведчука невозможно.
Ранее то же самое говорила и Н. Савченко.
Безмозглые марионетки "палят" своего кукловода...

8
19
 
 О.Грин
17.01.2017
  667
 Медведчук (37)

 ТОП недели

Принцип социализма - дать немного рыбы народу. Вроде бы поровну, но не перекармливать!
Принцип капитализма - дать человеку удочку.
Принцип строя в Украине - продать народу удочку в кредит, умалчивая при этом, что все пруды находятся в аренде у барыг от власти, и всякая ловля в них платная.

82
890
 
 ot63
12.01.2017
  3902
 реформы (2343)

А как ответят на вопрос "Чей Крым?" Интер и прочие ньюсваны и стб?

71
677
 
 О.Грин
16.01.2017
  7693
 война (2752)

Мы на тебя, « Дождь», обиды не держим, понимаем: в стране слепых и кривой - герой. И ты на нас не обижайся. Возвращайся, если вдруг вспомнишь, что Крым - украинский, а Россия - оккупант.

68
775
 
 ot63
13.01.2017
  3649
 Россия (64726)

Украинцам пора уже понять:Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники!

68
371
 
 ot63
12.01.2017
  3505
 коррупция (6550), реформы (2343)

В магазинах Стокгольма висят таблички «Не воровать! Снимают камеры!»
Угадайте, на каком языке ?

66
167
 
 YV
11.01.2017
  2046
 Россия (64726)

-Даже Госдума после новогодних праздников уже начала работать, а Рада все еще отдыхает.
-Просто наши депутаты считают, чем меньше они работают, тем меньше вреда приносят стране.

65
1075
 
 Евгений Цуканов
12.01.2017
  3479
 ВР (21274)

После объявления об отставке президента Венесуэллы Мадуро в аэропорту Ростова был замечен хмурый Янукович с плакатом «Ростов не резиновый!»

62
365
 
 YV
12.01.2017
  3740
 Янукович (32027)

- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает...

59
564
 
 ot63
14.01.2017
  4354
 политика (3096)

Самый идиотский закон в Украине выглядит примерно так:
" Президент Украины, а также члены правительства Украины и депутаты Верховной Рады имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте"

59
059
 
 ot63
15.01.2017
  2514
 идиотизм (90)

Во время пресс-конференции Дональда Трампа терзала единственная мысль:
"А что обо мне скажет Юрий Лоза?"

59
362
 
 О.Грин
12.01.2017
  4176
 Трамп (478)

Только собрался Гройсман внести в Раду самый екстра-либеральный и супер-демократичный закон о защите малого и среднего бизнеса - смотрит, а бизнеса уже нет…

58
664
 
 О.Грин
14.01.2017
  4711
 Гройсман (1963)

Глядя на курс гривны, можно подумать, что Гонтарнева уже в бегах.

58
563
 
 Евгений Цуканов
14.01.2017
  2559
 Гонтарева (504)

- Американские сенаторы призывают расследовать атаки российских хакеров так же тщательно, как и теракты 11 сентября.
- Помнится, "тщательное расследование" 9/11 закончилось смертной казнью Саддама Хусейна...

58
159
 
 О.Грин
11.01.2017
  4430
 Путин (20614)

Вопрос "чей Крым?" стал для телеканала "Дождь" вилами: скажешь - украинский, запретят в РФ, скажешь - российский, запретят в Украине...

58
058
 
 О.Грин
13.01.2017
  3273
 Крым (17952)

Поиздержавшиеся на Мальдивах и в Куршавелях нардепы возвращаются на заработки в Раду. В интернете появились объявления: "Опытные депутаты нескольких созывов выполнят любые изощренные политические желания состоятельных господ"...

58
260
 
 О.Грин
15.01.2017
  3841
 ВР (21274)
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Цензор.НЕТАнекдотыТ.н. премьер т.н.днр Пушилин заявил, что вести переговоры в Минске без...

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