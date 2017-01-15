EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126448

Для Порошенко встречаться с Байденом за считанные дни до президентства Трампа – это все равно, что Зюганову ходить к Ленину за советом в мавзолей.

3
74
 
 Евгений Цуканов
17.01.2017
  442
 Байден (3), Порошенко (1237)

 ТОП недели

"Впервые в истории российских университетов и даже советских зарубежный рейтинг поставил нас на третье место по востребованности выпускников, то есть по качеству. Такого никогда не было. Третье место в мире. Стенфорд и Оксфорд впереди как бы"
В. Садовничий, ректор МГУ – Путину.
(И хотя МГУ на 198-м месте, но тут надо правильно подать: третье место есть: с конца… второй сотни… И, действительно, после Стенфорда и Оксфорда… и ещё 195 университетов мира)

27
128
 
 11.01.2017
  2749
 Путин (20614)

"Главное для нас - обеспечить стабильность. Все остальное мы найдем. Главное - мир и покой. Как только мы сотрясем нашу Беларусь, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо (не надо идти на Ближний Восток, в Африку, в Азию) - у нашего порога яркий этому пример"
А. Лукашенко, президент Беларуси.
(«Яркий пример у порога» показывает, что если имперцам надо будет сотрясти Беларусь - никто у Лукашенко спрашивать не будет)

26
026
 
 10.01.2017
  3289
 Лукашенко (1533), Путин (20614)

"Если Путину нравится Трамп, то я считаю это активом, а не пассивом"
Д. Трамп, президент США
(Любите друг друга хоть активно, хоть пассивно, только оставьте весь мир в покое)

26
329
 
 12.01.2017
  2634
 Трамп (476)

"Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены"
И. Шувалов, 1й вице-премьер РФ
(Очень коварный ход: США продлевают санкции, очень полезные для России, а РФ отменяет «контрсанкции» - и кранты американской экономике…)

19
019
 
 14.01.2017
  1651
 Путин (20614)

"Никакого усиления давления со стороны власти на бизнес не будет"
П. Розенко, вице-премьер-министр Украины
(Логично: не будет бизнеса - не будет и давления).

18
220
 
 13.01.2017
  1898
 Порошенко (10393)

"Я не собираюсь содержать службу занятости. Я не собираюсь содержать безработных. Но я собираюсь дать людям работу и нормальную зарплату. Изменение этой философии должно быть на повестке дня"
В. Гройсман, премьер-министр Украины
(Был уже такой философ, называвшийся Король-солнце. Сначала было: "Государство - это я!", потом "После нас хоть потоп", закончилось революцией)

15
318
 
 12.01.2017
  2478
 Гройсман (1961)

"К сожалению, власть, как и раньше, продолжает спать в одной кровати с бизнесом. Причем, спят по любви и разводиться не собираются. Поэтому у нас и появляются онищенки и другие люди, которые компрометируют всю власть и снижают ее авторитет. И пока бизнес не будет отделен от власти, порядка в стране не будет"
Л. Кравчук, 1й президент Украины.
( Как известно, рыба гниет с головы. А Порошенку, который в одном лице и власть, и бизнес, хоть разорвись…)

9
312
 
 15.01.2017
  1128
 Порошенко (10393)

"Господин президент, возможно, мне придется звонить вам каждые пару недель, чтобы просто услышать ваш голос"
Д. Байден, вице-президент США
(К дьяволу все линии, я завтра улетаю! А, вот уже ответили... Ну, здравствуй, - это я!(с)

7
29
 
 16.01.2017
  763
 Байден (379)

"На Украинский завтрак (к Пинчуку в Давосе) пойду. Легче всего, пожалуй, было бы отстраниться и не пойти"
В. Кличко, мэр Киева
(Легче полететь в Давос к Пинчуку, сделав вид, что в Киеве убран снег и не воняет гарью)

2
02
 
 17.01.2017
  30
 Кличко (2506)
Все цитаты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыДля Порошенко встречаться с Байденом за считанные дни до...

 ТОП авторы

за неделюмесяцгодвсе время
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти