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Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126447

Чтобы помириться с Трампом Порошенко решил выдать Байдена Америке.

5
83
 
 Евгений Цуканов
17.01.2017
  419
 Байден (3), Порошенко (1237)

 ТОП недели

Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:

Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»

108
4112
 
 О.Грин
10.01.2017
  9105
 Россия (64720)

Принцип социализма - дать немного рыбы народу. Вроде бы поровну, но не перекармливать!
Принцип капитализма - дать человеку удочку.
Принцип строя в Украине - продать народу удочку в кредит, умалчивая при этом, что все пруды находятся в аренде у барыг от власти, и всякая ловля в них платная.

82
890
 
 ot63
12.01.2017
  3864
 реформы (2342)

Мы на тебя, « Дождь», обиды не держим, понимаем: в стране слепых и кривой - герой. И ты на нас не обижайся. Возвращайся, если вдруг вспомнишь, что Крым - украинский, а Россия - оккупант.

68
775
 
 ot63
13.01.2017
  3605
 Россия (64720)

Украинцам пора уже понять:Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники!

68
371
 
 ot63
12.01.2017
  3477
 коррупция (6550), реформы (2342)

А как ответят на вопрос "Чей Крым?" Интер и прочие ньюсваны и стб?

68
573
 
 О.Грин
16.01.2017
  7217
 война (2750)

В магазинах Стокгольма висят таблички «Не воровать! Снимают камеры!»
Угадайте, на каком языке ?

66
167
 
 YV
11.01.2017
  2027
 Россия (64720)

-Даже Госдума после новогодних праздников уже начала работать, а Рада все еще отдыхает.
-Просто наши депутаты считают, чем меньше они работают, тем меньше вреда приносят стране.

65
1075
 
 Евгений Цуканов
12.01.2017
  3460
 ВР (21268)

Яценюк предложил Трампу свою кандидатуру на пост руководителя строительства стены с Мексикой – всё-таки имеется опыт…

63
1376
 
 О.Грин
10.01.2017
  7685
 Яценюк (7615)

После объявления об отставке президента Венесуэллы Мадуро в аэропорту Ростова был замечен хмурый Янукович с плакатом «Ростов не резиновый!»

62
365
 
 YV
12.01.2017
  3721
 Янукович (32027)

Во время пресс-конференции Дональда Трампа терзала единственная мысль:
"А что обо мне скажет Юрий Лоза?"

59
362
 
 О.Грин
12.01.2017
  4156
 Трамп (476)

Вопрос "чей Крым?" стал для телеканала "Дождь" вилами: скажешь - украинский, запретят в РФ, скажешь - российский, запретят в Украине...

58
058
 
 О.Грин
13.01.2017
  3250
 Крым (17950)

- Американские сенаторы призывают расследовать атаки российских хакеров так же тщательно, как и теракты 11 сентября.
- Помнится, "тщательное расследование" 9/11 закончилось смертной казнью Саддама Хусейна...

58
159
 
 О.Грин
11.01.2017
  4414
 Путин (20614)

Глядя на курс гривны, можно подумать, что Гонтарнева уже в бегах.

58
563
 
 Евгений Цуканов
14.01.2017
  2532
 Гонтарева (502)

- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает...

58
563
 
 ot63
14.01.2017
  4301
 политика (3096)

Поиздержавшиеся на Мальдивах и в Куршавелях нардепы возвращаются на заработки в Раду. В интернете появились объявления: "Опытные депутаты нескольких созывов выполнят любые изощренные политические желания состоятельных господ"...

58
260
 
 О.Грин
15.01.2017
  3768
 ВР (21268)
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Цензор.НЕТАнекдотыЧтобы помириться с Трампом Порошенко решил выдать Байдена Америке.

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