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ТОП недели
"Впервые в истории российских университетов и даже советских зарубежный рейтинг поставил нас на третье место по востребованности выпускников, то есть по качеству. Такого никогда не было. Третье место в мире. Стенфорд и Оксфорд впереди как бы"
(И хотя МГУ на 198-м месте, но тут надо правильно подать: третье место есть: с конца… второй сотни… И, действительно, после Стенфорда и Оксфорда… и ещё 195 университетов мира)
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"Главное для нас - обеспечить стабильность. Все остальное мы найдем. Главное - мир и покой. Как только мы сотрясем нашу Беларусь, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо (не надо идти на Ближний Восток, в Африку, в Азию) - у нашего порога яркий этому пример"
(«Яркий пример у порога» показывает, что если имперцам надо будет сотрясти Беларусь - никто у Лукашенко спрашивать не будет)
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"Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены"
(Очень коварный ход: США продлевают санкции, очень полезные для России, а РФ отменяет «контрсанкции» - и кранты американской экономике…)
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"Я не собираюсь содержать службу занятости. Я не собираюсь содержать безработных. Но я собираюсь дать людям работу и нормальную зарплату. Изменение этой философии должно быть на повестке дня"
(Был уже такой философ, называвшийся Король-солнце. Сначала было: "Государство - это я!", потом "После нас хоть потоп", закончилось революцией)
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"К сожалению, власть, как и раньше, продолжает спать в одной кровати с бизнесом. Причем, спят по любви и разводиться не собираются. Поэтому у нас и появляются онищенки и другие люди, которые компрометируют всю власть и снижают ее авторитет. И пока бизнес не будет отделен от власти, порядка в стране не будет"
( Как известно, рыба гниет с головы. А Порошенку, который в одном лице и власть, и бизнес, хоть разорвись…)
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