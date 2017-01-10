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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126418

Після новорічних святкувань на картці залишилися тільки відбитки пальців...

13
013
 
 YV
16.01.2017
  488
 праздник (20)

 ТОП недели

Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:

Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»

108
4112
 
 О.Грин
10.01.2017
  8920
 Россия (64694)

Принцип социализма - дать немного рыбы народу. Вроде бы поровну, но не перекармливать!
Принцип капитализма - дать человеку удочку.
Принцип строя в Украине - продать народу удочку в кредит, умалчивая при этом, что все пруды находятся в аренде у барыг от власти, и всякая ловля в них платная.

82
890
 
 ot63
12.01.2017
  3677
 реформы (2337)

Украинцам пора уже понять:Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники!

67
370
 
 ot63
12.01.2017
  3328
 коррупция (6546), реформы (2337)

Азиров создает "правительство в изгнании".
Интересно, как им удастся в изгнании воровать и брать взятки?

66
268
 
 О.Грин
10.01.2017
  4281
 Азаров (8909)

Путин предложил российским военнослужащим, выходящим из Сирии:
- Выбирайте: или позоритесь на авианосце «Ад Кузнецов», или на ТУ-154 полетите…

66
672
 
 О.Грин
09.01.2017
  5036
 Путин (20610)

В магазинах Стокгольма висят таблички «Не воровать! Снимают камеры!»
Угадайте, на каком языке ?

65
166
 
 YV
11.01.2017
  1935
 Россия (64694)

Мы на тебя, « Дождь», обиды не держим, понимаем: в стране слепых и кривой - герой. И ты на нас не обижайся. Возвращайся, если вдруг вспомнишь, что Крым - украинский, а Россия - оккупант.

64
771
 
 ot63
13.01.2017
  3315
 Россия (64694)

-Даже Госдума после новогодних праздников уже начала работать, а Рада все еще отдыхает.
-Просто наши депутаты считают, чем меньше они работают, тем меньше вреда приносят стране.

64
1074
 
 Евгений Цуканов
12.01.2017
  3345
 ВР (21265)

Яценюк предложил Трампу свою кандидатуру на пост руководителя строительства стены с Мексикой – всё-таки имеется опыт…

63
1376
 
 О.Грин
10.01.2017
  7606
 Яценюк (7614)

После объявления об отставке президента Венесуэллы Мадуро в аэропорту Ростова был замечен хмурый Янукович с плакатом «Ростов не резиновый!»

61
364
 
 YV
12.01.2017
  3616
 Янукович (32026)

Во время пресс-конференции Дональда Трампа терзала единственная мысль:
"А что обо мне скажет Юрий Лоза?"

58
361
 
 О.Грин
12.01.2017
  4038
 Трамп (469)

- Американские сенаторы призывают расследовать атаки российских хакеров так же тщательно, как и теракты 11 сентября.
- Помнится, "тщательное расследование" 9/11 закончилось смертной казнью Саддама Хусейна...

57
158
 
 О.Грин
11.01.2017
  4327
 Путин (20610)

-Народ затягивает пояса, а бюджет-2017 добавил миллионы на содержание Верховной Рады.
- Пожизненное содержание под стражей 450 "слуг народа" и то обошлось бы дешевле.

55
358
 
 ot63
11.01.2017
  3630
 ВР (21265)

Вопрос "чей Крым?" стал для телеканала "Дождь" вилами: скажешь - украинский, запретят в РФ, скажешь - российский, запретят в Украине...

54
054
 
 О.Грин
13.01.2017
  3084
 Крым (17941)

Кажется, Гройсман считает ликвидацию бедных борьбой с бедностью...

54
559
 
 О.Грин
10.01.2017
  3989
 Гройсман (1960)
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Цензор.НЕТАнекдотыПісля новорічних святкувань на картці залишилися тільки відбитки...

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