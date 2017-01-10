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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126399

В администрации президента напрягались - в амбарной книге регионалов после Охендовского идет буква «П».

1
01
 
 Евгений Цуканов
16.01.2017
  96
 Охендовский (13), Порошенко (1237)

 ТОП недели

Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:

Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»

108
4112
 
 О.Грин
10.01.2017
  8883
 Россия (64688)

Принцип социализма - дать немного рыбы народу. Вроде бы поровну, но не перекармливать!
Принцип капитализма - дать человеку удочку.
Принцип строя в Украине - продать народу удочку в кредит, умалчивая при этом, что все пруды находятся в аренде у барыг от власти, и всякая ловля в них платная.

82
890
 
 ot63
12.01.2017
  3642
 реформы (2335)

Украинцам пора уже понять:Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники!

67
370
 
 ot63
12.01.2017
  3298
 коррупция (6544), реформы (2335)

Путин предложил российским военнослужащим, выходящим из Сирии:
- Выбирайте: или позоритесь на авианосце «Ад Кузнецов», или на ТУ-154 полетите…

66
672
 
 О.Грин
09.01.2017
  5015
 Путин (20610)

Азиров создает "правительство в изгнании".
Интересно, как им удастся в изгнании воровать и брать взятки?

66
268
 
 О.Грин
10.01.2017
  4260
 Азаров (8909)

В магазинах Стокгольма висят таблички «Не воровать! Снимают камеры!»
Угадайте, на каком языке ?

65
166
 
 YV
11.01.2017
  1917
 Россия (64688)

-Даже Госдума после новогодних праздников уже начала работать, а Рада все еще отдыхает.
-Просто наши депутаты считают, чем меньше они работают, тем меньше вреда приносят стране.

64
1074
 
 Евгений Цуканов
12.01.2017
  3327
 ВР (21265)

Мы на тебя, « Дождь», обиды не держим, понимаем: в стране слепых и кривой - герой. И ты на нас не обижайся. Возвращайся, если вдруг вспомнишь, что Крым - украинский, а Россия - оккупант.

63
770
 
 ot63
13.01.2017
  3257
 Россия (64688)

Яценюк предложил Трампу свою кандидатуру на пост руководителя строительства стены с Мексикой – всё-таки имеется опыт…

63
1376
 
 О.Грин
10.01.2017
  7595
 Яценюк (7614)

После объявления об отставке президента Венесуэллы Мадуро в аэропорту Ростова был замечен хмурый Янукович с плакатом «Ростов не резиновый!»

61
364
 
 YV
12.01.2017
  3600
 Янукович (32026)

Идет заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня вопрос: "Как использовать землю в окрестностях Чернобыля". Злаковые сеять нельзя, корнеплоды тем более… Просит слово министр здравоохранения :
-А давайте засеем поля табаком и на пачке напишем: «Минздрав в последний раз предупреждает…»

60
666
 
 ot63
09.01.2017
  3681
 украинцы (1733)

Во время пресс-конференции Дональда Трампа терзала единственная мысль:
"А что обо мне скажет Юрий Лоза?"

58
361
 
 О.Грин
12.01.2017
  4021
 Трамп (469)

- Американские сенаторы призывают расследовать атаки российских хакеров так же тщательно, как и теракты 11 сентября.
- Помнится, "тщательное расследование" 9/11 закончилось смертной казнью Саддама Хусейна...

57
158
 
 О.Грин
11.01.2017
  4315
 Путин (20610)

Если внимательно рассмотреть фотки "Путин и народ", то очевидно, что и рыбаков на озере, и верующих в храме, и невест на Красной площади изображают одни и те же сотрудники ФСБ...

56
561
 
 О.Грин
09.01.2017
  5009
 Путин (20610)

-Народ затягивает пояса, а бюджет-2017 добавил миллионы на содержание Верховной Рады.
- Пожизненное содержание под стражей 450 "слуг народа" и то обошлось бы дешевле.

55
358
 
 ot63
11.01.2017
  3620
 ВР (21265)
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Цензор.НЕТАнекдотыВ администрации президента напрягались - в амбарной книге регионалов...

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