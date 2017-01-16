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Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

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Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126388

- Куме, вы заметили, наша власть ворует так, словно в последний раз, как будто шо-то знает?
- А шо вона, куме, може знать?
- Ну, не знаю.. Может, шо скоро конец света или "путин нападе"..
- Ни, куме.. Скориш за все, поспишают скотыняки, видчувают, шо скоро вже нема чого красти буде.

 
00
 
 систематик
16.01.2017
  100
 власть (84), коррупция (328)

 ТОП недели

Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:

Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»

108
4112
 
 О.Грин
10.01.2017
  8883
 Россия (64688)

Принцип социализма - дать немного рыбы народу. Вроде бы поровну, но не перекармливать!
Принцип капитализма - дать человеку удочку.
Принцип строя в Украине - продать народу удочку в кредит, умалчивая при этом, что все пруды находятся в аренде у барыг от власти, и всякая ловля в них платная.

82
890
 
 ot63
12.01.2017
  3642
 реформы (2335)

Украинцам пора уже понять:Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники!

67
370
 
 ot63
12.01.2017
  3298
 коррупция (6544), реформы (2335)

Путин предложил российским военнослужащим, выходящим из Сирии:
- Выбирайте: или позоритесь на авианосце «Ад Кузнецов», или на ТУ-154 полетите…

66
672
 
 О.Грин
09.01.2017
  5015
 Путин (20610)

Азиров создает "правительство в изгнании".
Интересно, как им удастся в изгнании воровать и брать взятки?

66
268
 
 О.Грин
10.01.2017
  4260
 Азаров (8909)

В магазинах Стокгольма висят таблички «Не воровать! Снимают камеры!»
Угадайте, на каком языке ?

65
166
 
 YV
11.01.2017
  1917
 Россия (64688)

-Даже Госдума после новогодних праздников уже начала работать, а Рада все еще отдыхает.
-Просто наши депутаты считают, чем меньше они работают, тем меньше вреда приносят стране.

64
1074
 
 Евгений Цуканов
12.01.2017
  3327
 ВР (21265)

Мы на тебя, « Дождь», обиды не держим, понимаем: в стране слепых и кривой - герой. И ты на нас не обижайся. Возвращайся, если вдруг вспомнишь, что Крым - украинский, а Россия - оккупант.

63
770
 
 ot63
13.01.2017
  3256
 Россия (64688)

Яценюк предложил Трампу свою кандидатуру на пост руководителя строительства стены с Мексикой – всё-таки имеется опыт…

63
1376
 
 О.Грин
10.01.2017
  7595
 Яценюк (7614)

После объявления об отставке президента Венесуэллы Мадуро в аэропорту Ростова был замечен хмурый Янукович с плакатом «Ростов не резиновый!»

61
364
 
 YV
12.01.2017
  3600
 Янукович (32026)

Идет заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня вопрос: "Как использовать землю в окрестностях Чернобыля". Злаковые сеять нельзя, корнеплоды тем более… Просит слово министр здравоохранения :
-А давайте засеем поля табаком и на пачке напишем: «Минздрав в последний раз предупреждает…»

60
666
 
 ot63
09.01.2017
  3681
 украинцы (1733)

Во время пресс-конференции Дональда Трампа терзала единственная мысль:
"А что обо мне скажет Юрий Лоза?"

58
361
 
 О.Грин
12.01.2017
  4021
 Трамп (469)

- Американские сенаторы призывают расследовать атаки российских хакеров так же тщательно, как и теракты 11 сентября.
- Помнится, "тщательное расследование" 9/11 закончилось смертной казнью Саддама Хусейна...

57
158
 
 О.Грин
11.01.2017
  4315
 Путин (20610)

Если внимательно рассмотреть фотки "Путин и народ", то очевидно, что и рыбаков на озере, и верующих в храме, и невест на Красной площади изображают одни и те же сотрудники ФСБ...

56
561
 
 О.Грин
09.01.2017
  5009
 Путин (20610)

-Народ затягивает пояса, а бюджет-2017 добавил миллионы на содержание Верховной Рады.
- Пожизненное содержание под стражей 450 "слуг народа" и то обошлось бы дешевле.

55
358
 
 ot63
11.01.2017
  3620
 ВР (21265)
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Цензор.НЕТАнекдоты- Куме, вы заметили, наша власть ворует так, словно в последний раз, как...

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