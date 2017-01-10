EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126370

Депутат - это звучит гордо. А дармоед - честно.

3
03
 
 ot63
15.01.2017
  191
 политика (94)

 ТОП недели

Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:

Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»

108
4112
 
 О.Грин
10.01.2017
  8714
 Россия (64679)

Принцип социализма - дать немного рыбы народу. Вроде бы поровну, но не перекармливать!
Принцип капитализма - дать человеку удочку.
Принцип строя в Украине - продать народу удочку в кредит, умалчивая при этом, что все пруды находятся в аренде у барыг от власти, и всякая ловля в них платная.

81
889
 
 ot63
12.01.2017
  3468
 реформы (2335)

Когда прикладываешь к уху пустой кошелёк, слышно, как в нём шуршит правительство. ©

67
471
 
 YV
09.01.2017
  3495
 власть (2512)

Азиров создает "правительство в изгнании".
Интересно, как им удастся в изгнании воровать и брать взятки?

66
268
 
 О.Грин
10.01.2017
  4167
 Азаров (8909)

Путин предложил российским военнослужащим, выходящим из Сирии:
- Выбирайте: или позоритесь на авианосце «Ад Кузнецов», или на ТУ-154 полетите…

66
672
 
 О.Грин
09.01.2017
  4938
 Путин (20609)

Украинцам пора уже понять:Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники!

64
367
 
 ot63
12.01.2017
  3172
 коррупция (6544), реформы (2335)

В магазинах Стокгольма висят таблички «Не воровать! Снимают камеры!»
Угадайте, на каком языке ?

64
165
 
 YV
11.01.2017
  1814
 Россия (64679)

- Куме, а чого в країні де живе 140 мільонів осіб на 9 днів поминати загиблих у авіакатастрофі Ту-154 прийшли лише лічені десятки людей?
- Остальные были очень заняты. Они в интернете учили украинцев как правильно скорбеть...

64
468
 
 Разноязычный Украинец
09.01.2017
  3665
 Россия (64679)

Яценюк предложил Трампу свою кандидатуру на пост руководителя строительства стены с Мексикой – всё-таки имеется опыт…

63
1376
 
 О.Грин
10.01.2017
  7507
 Яценюк (7614)

-Даже Госдума после новогодних праздников уже начала работать, а Рада все еще отдыхает.
-Просто наши депутаты считают, чем меньше они работают, тем меньше вреда приносят стране.

62
1072
 
 Евгений Цуканов
12.01.2017
  3209
 ВР (21265)

После объявления об отставке президента Венесуэллы Мадуро в аэропорту Ростова был замечен хмурый Янукович с плакатом «Ростов не резиновый!»

60
363
 
 YV
12.01.2017
  3479
 Янукович (32026)

Идет заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня вопрос: "Как использовать землю в окрестностях Чернобыля". Злаковые сеять нельзя, корнеплоды тем более… Просит слово министр здравоохранения :
-А давайте засеем поля табаком и на пачке напишем: «Минздрав в последний раз предупреждает…»

59
665
 
 ot63
09.01.2017
  3626
 украинцы (1733)

- Согласно Госкомстату, инфляция в Украине за 2016й год – 12.4%! При этом, что продукты подорожали в полтора-два раза, а коммуналка втрое…
- Зато яхты, виллы, лимузины не подорожали и в среднем около 12% и получилось…

58
563
 
 О.Грин
08.01.2017
  4531
 инфляция (749)

Во время пресс-конференции Дональда Трампа терзала единственная мысль:
"А что обо мне скажет Юрий Лоза?"

57
360
 
 О.Грин
12.01.2017
  3893
 Трамп (461)

- Американские сенаторы призывают расследовать атаки российских хакеров так же тщательно, как и теракты 11 сентября.
- Помнится, "тщательное расследование" 9/11 закончилось смертной казнью Саддама Хусейна...

56
157
 
 О.Грин
11.01.2017
  4223
 Путин (20609)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыДепутат - это звучит гордо. А дармоед - честно.

 ТОП авторы

за неделюмесяцгодвсе время
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти